Cómo guardar la fruta en casa: cuáles van a la nevera, cuáles no y por qué

Fresas, uvas y otras frutas delicadas suelen agradecer más el frío que plátanos, mangos o aguacates verdes. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Te ha pasado que compras frutas que se ven perfectas y, dos o tres días después, ya hay unas con humedad, otras golpeadas y otras demasiado maduras? En muchas ocasiones, el problema no es solo comprar las adecuadas, sino saber dónde guardarlas apenas llegan a la casa.

Se suele pensar que la solución es meterlas todas a la nevera, pero eso no siempre ayuda. Si bien algunas frutas duran más cuando están en el refrigerador, otras pierden sabor, color, textura o aroma.

¿Cuáles van a la nevera y cuáles no?

Lo primero que conviene pensar es en tres cosas: qué fruta es, qué tan madura está y cuánto tiempo se espera guardarla.

Hay frutas a las que les va bien en la nevera desde temprano. Las más delicadas, como fresas, moras, frambuesas, uvas, arándanos o higos, suelen durar mejor en frío.

El portal gastronómico The New York Times Cooking recomienda guardarlas en recipientes con circulación de aire, idealmente sin amontonarlas demasiado. Las uvas también pueden ir mejor en la nevera y en bolsas transpirables.

Le recomendamos: Por qué el ajo es el alma de nuestras cocinas: beneficios y receta

Ahora, las manzanas pueden pasar unos días fuera, en un frutero con espacio para respirar, pero si se busca alargar su vida útil, conviene llevarlas al cajón de verduras en una bolsa que permita ventilación. Los cítricos como la naranja, la mandarina o el limón resisten bien a temperatura ambiente, aunque también duran más si se refrigeran.

En cambio, hay frutas que suelen llevarse mejor fuera de la nevera, como los bananos, mangos, peras, duraznos, ciruelas, piñas, papaya, patilla y kiwi. ¿Por qué? El frío puede servir para frenar el proceso cuando la fruta ya alcanzó su punto, pero no necesariamente es la mejor primera parada.

Eso sí, cuando la fruta ya alcanzó su punto de maduración o ya fue cortada, va a la nevera.

El gran error: refrigerar mal

El problema en muchas ocasiones no es la nevera en sí, sino cómo se usa. El medio gastronómico Directo al Paladar menciona una escena muy reconocible: cajones llenos de bolsas cerradas, productos frescos amontonados y humedad acumulada en el fondo.

Ese caos no solo dificulta ver qué hay, sino que también empeora la conservación de los alimentos, ya que incluso después de cosechadas, frutas y verduras siguen respirando y expulsando humedad. Necesitan equilibrio, pues un ambiente seco las marchita y uno mucho más húmedo las deteriora. Por eso suelen funcionar mejor los recipientes o bolsas transpirables que las bolsas selladas donde el agua termina atrapada.

Dentro de la nevera, la fruta se conserva mejor en los cajones bajos, donde la temperatura es más estable. Lo ideal es guardarla con ventilación, sin bolsas cerradas ni humedad y separada de las verduras para que dure más.

Puede leer: ¿Cuál es la diferencia entre vinagre blanco, de manzana y balsámico y cuál usar?

Lo que mejor funciona en casa

En conclusión, hay que tener en cuenta:

dejar madurar afuera las frutas que todavía están verdes;

pasar al frío las frutas delicadas o ya maduras;

usar bolsas o recipientes que les permitan respirar;

evitar la humedad;

revisar lo que hay en el cajón antes de que quede olvidado al fondo;

comprar en cantidades que realmente se puedan consumir.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧