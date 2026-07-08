Cómo hacer carne molida guisada con salsa de tomate

Añade queso rallado a esta carne molida para resaltar sabores. Foto: Getty Images - alle12

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Gastronomía: Latinoamericana . Una receta casera con todo el sabor para disfrutar Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 kilo de carne molida (espadilla y moles solo una vez)

1 zanahoria

1/2 cucharada de paprika

4 ajíes dulces picados

2 cebollas rojas

2 cebollas blancas

1 pedazo de tallo de apio picado

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de pasta de ajo

2 tallos de cebolla larga

3 cucharadas de salsa de tomate

1 pimentón verde

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Preparación

Alista todos los vegetales que vayas a usar y ten los ingredientes a la mano.

Calienta 2 cucharadas de aceite de ajo en un sartén a fuego medio y comienza el sofrito. Agrega 3 dientes de ajo picados y cocina hasta que suelte su aroma, sin dejar que se queme.

Agrega 500 gramos de carne molida de res a la sartén y desmenúzala con la cuchara para que se cocine pareja.

Sazona enseguida con 1 cucharadita de sal (al gusto), 1 pizca generosa de pimienta negra molida y 1 cucharadita de paprika. Cocina revolviendo hasta que la carne esté completamente cocida.

Cuando la carne esté cocida, termina con 1 taza de salsa de tomate. Mezcla bien y deja unos cinco minuticos a fuego bajo. Y listo, así obtendrás una carne untuosa, jugosa y bien sabrosa.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧