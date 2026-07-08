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Cómo hacer carne molida guisada con salsa de tomate

Aprende a preparar esta receta jugosa y llena de sabor con aceite de ajo y lista en tan solo 25 minutos.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
08 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
Añade queso rallado a esta carne molida para resaltar sabores.
Añade queso rallado a esta carne molida para resaltar sabores.
Foto: Getty Images - alle12
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Gastronomía: Latinoamericana.

Una receta casera con todo el sabor para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilo de carne molida (espadilla y moles solo una vez)
  • 1 zanahoria
  • 1/2 cucharada de paprika
  • 4 ajíes dulces picados
  • 2 cebollas rojas
  • 2 cebollas blancas
  • 1 pedazo de tallo de apio picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de pasta de ajo
  • 2 tallos de cebolla larga
  • 3 cucharadas de salsa de tomate
  • 1 pimentón verde

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Preparación

Alista todos los vegetales que vayas a usar y ten los ingredientes a la mano.

Calienta 2 cucharadas de aceite de ajo en un sartén a fuego medio y comienza el sofrito. Agrega 3 dientes de ajo picados y cocina hasta que suelte su aroma, sin dejar que se queme.

Agrega 500 gramos de carne molida de res a la sartén y desmenúzala con la cuchara para que se cocine pareja.

Sazona enseguida con 1 cucharadita de sal (al gusto), 1 pizca generosa de pimienta negra molida y 1 cucharadita de paprika. Cocina revolviendo hasta que la carne esté completamente cocida.

Cuando la carne esté cocida, termina con 1 taza de salsa de tomate. Mezcla bien y deja unos cinco minuticos a fuego bajo. Y listo, así obtendrás una carne untuosa, jugosa y bien sabrosa.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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