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Gastronomía: Latinoamericana.
Una receta casera con todo el sabor para disfrutar
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilo de carne molida (espadilla y moles solo una vez)
- 1 zanahoria
- 1/2 cucharada de paprika
- 4 ajíes dulces picados
- 2 cebollas rojas
- 2 cebollas blancas
- 1 pedazo de tallo de apio picado
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de pasta de ajo
- 2 tallos de cebolla larga
- 3 cucharadas de salsa de tomate
- 1 pimentón verde
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Preparación
Alista todos los vegetales que vayas a usar y ten los ingredientes a la mano.
Calienta 2 cucharadas de aceite de ajo en un sartén a fuego medio y comienza el sofrito. Agrega 3 dientes de ajo picados y cocina hasta que suelte su aroma, sin dejar que se queme.
Agrega 500 gramos de carne molida de res a la sartén y desmenúzala con la cuchara para que se cocine pareja.
Sazona enseguida con 1 cucharadita de sal (al gusto), 1 pizca generosa de pimienta negra molida y 1 cucharadita de paprika. Cocina revolviendo hasta que la carne esté completamente cocida.
Cuando la carne esté cocida, termina con 1 taza de salsa de tomate. Mezcla bien y deja unos cinco minuticos a fuego bajo. Y listo, así obtendrás una carne untuosa, jugosa y bien sabrosa.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧