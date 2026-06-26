Así se hace una ensalada acevichada de manzana verde

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Gastronomía: Latinoamericana.
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 manzanas verdes en julianas
- ½ cebolla roja en julianas
- 1 pimentón o 3 ajíes dulces
- ½ taza de cilantro picado
- Zumo de 2 limones
- Sal al gusto
Para acompañar
6 tortillas de maíz
2 chorizos
Salsa verde al gusto
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Preparación
Corta las manzanas verdes en julianas y resérvalas.
Corta la cebolla roja, el pimentón o ají dulce en julianas finas.
Mezcla todos los vegetales y la manzana en un recipiente.
Agrega cilantro picado, zumo de limón y sal al gusto. Mezcla bien.
Corta las tortillas de maíz en triángulos y fríelas hasta que estén doradas y crujientes.
Cocina los chorizos a tu gusto y sirve para disfrutar.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧