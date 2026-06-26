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Gastronomía y Recetas

Así se hace una ensalada acevichada de manzana verde

Sirve esta preparación acompañada de tortillas fritas, chorizos y salsa verde.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
26 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Esta ensalada de manzana verde es una receta versátil a la que le puedes agregar tu proteína favorita. La lechuga y el tomate son ingredientes con los que puedes variar su sabor.
Esta ensalada de manzana verde es una receta versátil a la que le puedes agregar tu proteína favorita. La lechuga y el tomate son ingredientes con los que puedes variar su sabor.
Foto: Getty Images - ZeynepKaya
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Gastronomía: Latinoamericana.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 manzanas verdes en julianas
  • ½ cebolla roja en julianas
  • 1 pimentón o 3 ajíes dulces
  • ½ taza de cilantro picado
  • Zumo de 2 limones
  • Sal al gusto

Para acompañar

6 tortillas de maíz

2 chorizos

Salsa verde al gusto

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Preparación

Corta las manzanas verdes en julianas y resérvalas.

Corta la cebolla roja, el pimentón o ají dulce en julianas finas.

Mezcla todos los vegetales y la manzana en un recipiente.

Agrega cilantro picado, zumo de limón y sal al gusto. Mezcla bien.

Corta las tortillas de maíz en triángulos y fríelas hasta que estén doradas y crujientes.

Cocina los chorizos a tu gusto y sirve para disfrutar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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Ensalada acevichada de manzana verde

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