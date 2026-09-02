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Cómo hacer lentejas rancheras colombianas con chorizo

Sirve esta receta con tajadas de plátano, arroz blanco y huevo frito.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
02 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.
Las lentejas con una opción nutritiva, rendidora y económica para el almuerzo.
Las lentejas con una opción nutritiva, rendidora y económica para el almuerzo.
Foto: Getty Images - Al Gonzalez
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Gastronomía: Colombiana.

Reemplaza el chorizo por salchicha

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 500 gramos de lentejas
  • 1 zanahoria en trozos
  • 1 cebolla
  • 2 ajíes dulces
  • 3 chorizos en rodajas
  • 1 cucharada de pasta de ajo
  • ½ taza de salsa de tomate
  • Sal al gusto

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Preparación

En olla a presión, cocina las lentejas con la zanahoria, la cebolla y el ají dulce. Después de dos “pitadas” ya estarán listas.

Retira los vegetales, licúalos y resérvalos.

Dora los chorizos y prepara un sofrito.

Agrega la pasta de ajo, la salsa de tomate, los vegetales licuados y las lentejas. Ajusta la sal y sirve con tajadas, arroz blanco y huevo frito.

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Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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