Cómo hacer lentejas rancheras colombianas con chorizo

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Gastronomía: Colombiana.
Reemplaza el chorizo por salchicha
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 500 gramos de lentejas
- 1 zanahoria en trozos
- 1 cebolla
- 2 ajíes dulces
- 3 chorizos en rodajas
- 1 cucharada de pasta de ajo
- ½ taza de salsa de tomate
- Sal al gusto
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Preparación
En olla a presión, cocina las lentejas con la zanahoria, la cebolla y el ají dulce. Después de dos “pitadas” ya estarán listas.
Retira los vegetales, licúalos y resérvalos.
Dora los chorizos y prepara un sofrito.
Agrega la pasta de ajo, la salsa de tomate, los vegetales licuados y las lentejas. Ajusta la sal y sirve con tajadas, arroz blanco y huevo frito.
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