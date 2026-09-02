Cómo hacer lentejas rancheras colombianas con chorizo

Las lentejas con una opción nutritiva, rendidora y económica para el almuerzo. Foto: Getty Images - Al Gonzalez

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Gastronomía: Colombiana . Reemplaza el chorizo por salchicha Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 500 gramos de lentejas

1 zanahoria en trozos

1 cebolla

2 ajíes dulces

3 chorizos en rodajas

1 cucharada de pasta de ajo

½ taza de salsa de tomate

Sal al gusto

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Preparación

En olla a presión, cocina las lentejas con la zanahoria, la cebolla y el ají dulce. Después de dos “pitadas” ya estarán listas.

Retira los vegetales, licúalos y resérvalos.

Dora los chorizos y prepara un sofrito.

Agrega la pasta de ajo, la salsa de tomate, los vegetales licuados y las lentejas. Ajusta la sal y sirve con tajadas, arroz blanco y huevo frito.

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