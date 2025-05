¿Cómo hacer para que la pasta no se pegue al cocinarla? Trucos útiles y efectivos

No añadir aceite, tener el agua en su punto y muchos más trucos que son esenciales para que la pasta no se pegue. Foto: ARCHIVO VEA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cocinar pasta correctamente es esencial tanto para recetas italianas como para platos caseros del día a día, no obstante, uno de los errores más comunes es que se pegue durante la cocción, arruinando su textura y sabor. Pocas cosas resultan tan frustrantes como que termine convertida en un bloque pegajoso. Esto ocurre principalmente por usar poca agua, no remover lo suficiente o sobrecoserla. La buena noticia es que existen métodos caseros y sencillos para evitarlo. En Gastronomía y recetas de El Espectador te contamos cómo puedes lograr una pasta suelta, firme y lista para acompañar cualquier comida.

¿Cómo evitar que la pasta se pegue al cocinar?

Elegir una olla grande y suficiente agua

Una de las razones más comunes por las que la pasta se pega es usar poca agua o una olla muy pequeña. Lo ideal es usar al menos un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Así, tendrá más espacio para “moverse” mientras se cocina.

Agregar la sal en el momento correcto

Este ingredientes no solo es clave para dar sabor, sino que también influye en la textura. Se debe añadir cuando el agua ya esté hirviendo y justo antes de incorporar la pasta. No se debe poner desde el inicio, ya que puede retrasar el momento en que el agua comienza a hervir y afectar la cocción.

Remover constantemente al principio

Los primeros 3 a 4 minutos de cocción son claves para evitar que se pegue esta preparación. La pasta libera almidón y es justo en ese proceso cuando más tiende a pegarse entre sí. Por eso, es muy importante removerla con una cuchara de madera o espátula después de añadirla al agua, revolviendo varias veces mientras hierve.

Nunca agregar aceite al agua

Existe la creencia de que añadir aceite al agua de cocción ayuda, pero esto no es cierto. En realidad, el aceite se queda flotando en la superficie y no cumple ninguna función. Además, puede hacer que las salsas no se adhieran bien a la pasta al momento de servirla. Lo más efectivo es no usarla y, en su lugar, removerla con frecuencia durante los primeros minutos.

Escurrir bien y servir de inmediato

Una vez que está cocida, es importante escurrirla de inmediato y no dejarla reposar en el colador, ya que el calor puede seguir cocinándola y cambiar su textura. Si no se va a servir enseguida, se recomienda pasarla por un chorro de agua fría. Esto ayuda a detener la cocción y evita que la pasta se siga ablandando por el calor.

Truco de la abuela

Antes de escurrirla, es recomendable guardar media taza del agua de cocción. Esta agua contiene almidón que ayuda a mezclar mejor la pasta con la salsa, haciendo que se adhiera bien y no se seque ni se pegue al servir. También mejora la textura y realza el sabor.

Recetas para hacer con pasta

Sirve caliente con un toque de albahaca fresca, perejil o queso parmesano. Ver la receta completa aquí.

Para la salsa con la que vas a acompañar, utiliza vino y puré de tomate. Ver la receta completa aquí.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧