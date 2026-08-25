Cómo hacer sopa de lentejas fácil para el almuerzo

Disfruta esta sopa de lentejas con tostadas o con salchicha. Foto: Getty Images/iStockphoto - LauriPatterson

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Latinoamericana . Hidrata las lentejas dos horas antes de prepararlas Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de lentejas

4 tazas de agua

1 pizca de comino

1 cucharadita de sal

1 aguacate cortado en cubos

4 tallos de cilantro

2 tallos de cebolla larga finamente picados

1 zanahoria pelada y cortada en trozos de 3 centímetros

2 papas sabaneras

1 papa pastusa

2 cucharadas de aceite

2 tomates maduros cortados en cubos pequeños

1 pizca de achiote

No pierdas de vista: “Come lo que quieras, paga lo que puedas”: los restaurantes donde tú pones el precio

Preparación

En un recipiente con suficiente agua, hidrata las lentejas durante 2 horas. Desecha el agua del remojo y, en una olla a fuego medio, cocínalas con 4 tazas de agua junto con el cilantro, hasta que se ablanden. Agrega la mitad de la cebolla larga, la zanahoria y las papas.

Aparte, en una sartén a fuego medio, calienta el aceite y saltea los tomates con el achiote y la cebolla larga restante. Sofríe hasta obtener un hogao, sazónalo con comino, sal e incorpóralo a las lentejas.

Toma una taza de la sopa que tienes en cocción (incluida zanahoria y papas) y llévala a la licuadora, teniendo cuidado de no quemarte. Regresa esta mezcla a la olla y cocina por 8 minutos más. Sirve con aguacate, hogao y hojas de cilantro por encima.

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre cebolla blanca, morada, amarilla y cómo elegirlas?

*Receta tomada del libro 100 sopas colombianas de Ana Belén Charry, editorial Planeta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧