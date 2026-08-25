Cómo hacer sopa de lentejas fácil para el almuerzo

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Gastronomía: Latinoamericana .
Hidrata las lentejas dos horas antes de prepararlas
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de lentejas
- 4 tazas de agua
- 1 pizca de comino
- 1 cucharadita de sal
- 1 aguacate cortado en cubos
- 4 tallos de cilantro
- 2 tallos de cebolla larga finamente picados
- 1 zanahoria pelada y cortada en trozos de 3 centímetros
- 2 papas sabaneras
- 1 papa pastusa
- 2 cucharadas de aceite
- 2 tomates maduros cortados en cubos pequeños
- 1 pizca de achiote
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Preparación
En un recipiente con suficiente agua, hidrata las lentejas durante 2 horas. Desecha el agua del remojo y, en una olla a fuego medio, cocínalas con 4 tazas de agua junto con el cilantro, hasta que se ablanden. Agrega la mitad de la cebolla larga, la zanahoria y las papas.
Aparte, en una sartén a fuego medio, calienta el aceite y saltea los tomates con el achiote y la cebolla larga restante. Sofríe hasta obtener un hogao, sazónalo con comino, sal e incorpóralo a las lentejas.
Toma una taza de la sopa que tienes en cocción (incluida zanahoria y papas) y llévala a la licuadora, teniendo cuidado de no quemarte. Regresa esta mezcla a la olla y cocina por 8 minutos más. Sirve con aguacate, hogao y hojas de cilantro por encima.
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*Receta tomada del libro 100 sopas colombianas de Ana Belén Charry, editorial Planeta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧