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Cómo hacer sopa de lentejas fácil para el almuerzo

Sirve con aguacate, hogao y hojas de cilantro por encima.

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Ana Belén Charry, chef
25 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Disfruta esta sopa de lentejas con tostadas o con salchicha.
Disfruta esta sopa de lentejas con tostadas o con salchicha.
Foto: Getty Images/iStockphoto - LauriPatterson
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Gastronomía: Latinoamericana .

Hidrata las lentejas dos horas antes de prepararlas

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de lentejas
  • 4 tazas de agua
  • 1 pizca de comino
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 aguacate cortado en cubos
  • 4 tallos de cilantro
  • 2 tallos de cebolla larga finamente picados
  • 1 zanahoria pelada y cortada en trozos de 3 centímetros
  • 2 papas sabaneras
  • 1 papa pastusa
  • 2 cucharadas de aceite
  • 2 tomates maduros cortados en cubos pequeños
  • 1 pizca de achiote

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Preparación

En un recipiente con suficiente agua, hidrata las lentejas durante 2 horas. Desecha el agua del remojo y, en una olla a fuego medio, cocínalas con 4 tazas de agua junto con el cilantro, hasta que se ablanden. Agrega la mitad de la cebolla larga, la zanahoria y las papas.

Aparte, en una sartén a fuego medio, calienta el aceite y saltea los tomates con el achiote y la cebolla larga restante. Sofríe hasta obtener un hogao, sazónalo con comino, sal e incorpóralo a las lentejas.

Toma una taza de la sopa que tienes en cocción (incluida zanahoria y papas) y llévala a la licuadora, teniendo cuidado de no quemarte. Regresa esta mezcla a la olla y cocina por 8 minutos más. Sirve con aguacate, hogao y hojas de cilantro por encima.

Para destacar: ¿Cuál es la diferencia entre cebolla blanca, morada, amarilla y cómo elegirlas?

*Receta tomada del libro 100 sopas colombianas de Ana Belén Charry, editorial Planeta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Ana Belén Charry, chef

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