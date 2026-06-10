Cómo preparar sancocho de pescado con leche de coco

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Gastronomía: Colombiana .
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: .
Ingredientes
- 5 bagres en posta
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de pasta de ajo
- Ajo picado al gusto
- 250 mililitros de leche de coco
- 1/2 cebolla roja picada
- 2 tallos de apio
- 1 cebolla blanca picada
- 8 ajíes de dulce
- 6 granos de pimienta gorda
- 2 tallos de cebolla larga
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Preparación
Lo primero que debes hacer es preparar un sofrito con cebolla, apio y ajo.
Inmediatamente, agrega el pescado y sazona con sal y pimienta.
Añade agua, bastimento y leche de coco. Cocina hasta integrar sabores.
Finalizar con cilantro y sirve acompañado de patacones.
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Un poco de la historia del sancocho de pescado
Es uno de los platos bandera de la gastronomía colombiana. Aunque su origen no está tan claro, expertos en el tema han manifestado que el sancocho puede ser una extensión del cocido español o la olla podrida española.
En diferentes regiones del país se prepara de forma distinta por la cultura o las tradiciones, sin embargo, es importante resaltar que la yuca, el plátano verde y la mazorca siempre son protagonistas principales de esta nutritiva y deliciosa receta.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧