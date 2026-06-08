Cómo hacer leche vegetal de coco, marañón y avena en casa: esta es la receta

Una bebida vegetal que ha cobrado cada vez mayor popularidad por sus aportes nutricionales. Foto: @maca_bites

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Gastronomía: Saludable . Agita bien antes de usar, ya que la leche vegetal se separa de manera natural al reposar Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 3/4 taza de marañones crudos

1/2 taza de coco rallado sin azúcar

1/4 taza de avena en hojuelas (certificada sin gluten si es necesario)

1 dátil sin semilla (o endulzante al gusto)

1 pizca de sal marina

3 tazas de agua filtrada

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Preparación

Remoja los marañones en agua muy desde por toda la noche, desde el día anterior(esto ayuda a que los digieras mejor). Escurre y enjuaga bien.

Agrega los marañones escurridos a la licuadora junto con el coco rallado, la avena, el dátil, la sal y el agua filtrada.

Tapa la licuadora con un paño encima para evitar que se riegue y licúa a velocidad alta durante 60 segundos.

Cuela la mezcla con una bolsa de tela para leche vegetal o un paño limpio sobre un recipiente grande. Exprime bien hasta que quede solo el bagazo seco.

Vierte la leche en un frasco de vidrio con tapa y refrigera hasta por 4 o 5 días.

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Un poco de la historia del marañón y la leche vegetal

Las leche vegetal nació hace miles de años. En la antigua China, ya en el siglo II a.C., la leche de soya era una bebida común, popular por sus propiedades nutritivas. Además, en el sudeste asiático y las regiones tropicales, la leche de coco ha sido usada durante siglos tanto en la cocina como en la medicina tradicional.

Durante la Edad Media, en Europa, la leche de almendras se popularizó como una alternativa a la leche de vaca, especialmente en tiempos de ayuno religioso. Estas tradiciones han evolucionado y hoy en día la leche de avena, originaria de Suecia en la década de 1990, ha ganado popularidad mundial por su sabor suave y beneficios para la salud.

Esta leche vegetal combina tres ingredientes que se complementan muy bien: el coco rallado aporta grasa saludable y un sabor cremoso; el marañón da densidad, proteína vegetal y una textura suave al licuarla; y la avena en hojuelas añade fibra y una consistencia más espesa, perfecta para el café o el desayuno. Es una alternativa casera, sin aditivos ni azúcares añadidos, que además ha sido relacionada con una mejor digestión cuando se hace con ingredientes de buena calidad.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧