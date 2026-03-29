¿Cómo se hace un bizcocho sin harinas? Aquí te damos la receta y te enseñamos

Gastronomía: Saludable .
Usa leche en polvo en esta receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 4 huevos
- 75 gramos de leche en polvo
- 5 gramos de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Endulzante al gusto
- Ralladura de naranja
Preparación
En un bowl agrega todos los ingredientes y mezcla muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.
Lleva a un molde previamente engrasado.
Hornea a 170 °C por 25 minutos o hasta que esté doradito y firme.
Deja que se enfríe, córtalo en las porciones que desees y disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧