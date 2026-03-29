¿Cómo se hace un bizcocho sin harinas? Aquí te damos la receta y te enseñamos

En 35 minutos y con el sabor de la ralladura de naranja tendrás esta delicia conquistando el paladar de tus comensales.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
29 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Usa esencia de vainilla en este bizcocho sin harinas para darle sabor.
Foto: María Dulcey
Gastronomía: Saludable .

Usa leche en polvo en esta receta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 75 gramos de leche en polvo
  • 5 gramos de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Endulzante al gusto
  • Ralladura de naranja

Preparación

En un bowl agrega todos los ingredientes y mezcla muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.

Lleva a un molde previamente engrasado.

Hornea a 170 °C por 25 minutos o hasta que esté doradito y firme.

Deja que se enfríe, córtalo en las porciones que desees y disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

