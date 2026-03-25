Este es el paso a paso para preparar una pizza con tortillas

En esta preparación puedes usar pollo, salami, jamón serrano y el queso de tu preferencia.

Edd Cabarcas, chef / @eddcabarcas
25 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Prepara esta exquisita torta sobre tortillas. Si quieres una propuesta de dulce añade trocitos de piña, pera y jamón.
Foto: Darío García / Pexels
Gastronomía: Latinoamericana .

Añade trocitos de plátano para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 4 tomates
  • 1/2 pimentón rojo
  • Pepperoni al gusto
  • 1/2 cebolla blanca
  • Sal y pimienta al gusto
  • 4 dientes de ajo
  • Paprika y orégano para sazonar
  • Sal al gusto
  • Champiñones al gusto
  • Queso mozzarella rallado y al gusto
  • 2 tortilla grandes

Para llevar a la mesa: Con cuatro ingredientes prepara esa receta de chorizos caramelizados

Preparación

Empieza haciendo una salsa bien sabrosa con tomates, cebolla cabezona y pimentón rojo. Pica los ingredientes y ponlos en una olla con aceite y unos dientes de ajo. Sazona con sal, pimienta, paprika y orégano.

Añade una cucharada de pasta de tomate y lleva toda la mezcla a procesar.

Pica unos champiñones y alista la tortilla. Ponle la salsa que acabaste de procesar, queso mozzarella rallado, otra tortilla encima, salsa, pepperoni y llévala a la air fryer por unos dos minutos o hasta que esté con el queso bien derretido. Sirve y decora con albahaca.

Puede interesarle: Este es el pueblo conocido por ofrecer las mejores longanizas de Colombia. ¿Cómo ir?

Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1.600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1.738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

Le recomendamos: Receta: arroz con curry y champiñones

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

