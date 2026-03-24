Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Con cuatro ingredientes prepara esa receta de chorizos caramelizados

Panela, salsa de soya y zumo de naranja harán parte de esta propuesta que rinde para cuatro personas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
24 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Estos chorizos caramelizados puedes servirlos como entrada en alguna celebración.
Estos chorizos caramelizados puedes servirlos como entrada en alguna celebración.
Foto: Silvia Márquez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Colombiana.

El ingrediente infaltable en esta receta es la panela

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 paquete de chorizos tipo cóctel
  • 4 cucharadas de panela
  • 1 cucharada de salsa soya
  • 1/2 taza de zumo de naranja

Para visitar: Los mejores pueblos cerca de Bogotá para comer fritanga

Preparación

Ponemos a sofreír los chorizos en una sartén caliente, no hay necesidad de agregarles aceite, ellos sueltan su propia grasa.

Cuando ya estén un poco dorados, les agregamos el zumo de naranja. Dejamos cocinar unos segundos para que tomen temperatura y agregamos la panela, esto con el fin de que se disuelva, agregamos la salsa soya.

Cocinamos por aproximadamente 10 minutos a temperatura media para evitar que se queme y vamos revolviendo hasta que tome una textura de melado (ya depende de tu gusto que tan líquido los quieras). Servimos y disfrutamos.

Puede interesarle: ¿Cuáles son los cortes de carne más suaves o “blanditos” y cuáles son los mejores para asar?

Un poco de la historia del chorizo

El chorizo es un ingrediente popular de la gastronomía. Se encuentra presente en asados, fríjoles, garbanzos y hasta como pasabocas en una noche para compartir con amigos. Se clasifica dentro de los embutidos y su origen se dio en la Península Ibérica. Se elabora con carne de cerdo que suele ser sazonada con sabores intensos como el del pimentón.

Una característica de este ingrediente de la cocina, es que tiene muchas variaciones según el país donde se produzca. En Colombia suele acompañarse con arepas, papas criollas y es tradicional encontrarlo en las ya conocidas “fritangas”. Los departamentos que se caracterizan por destacar este sabor son Antioquia, Quindío, Santander y Cundinamarca, entre otros.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Chorizos caramelizados

Receta con chorizo

Chorizo

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.