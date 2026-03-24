Con cuatro ingredientes prepara esa receta de chorizos caramelizados

Estos chorizos caramelizados puedes servirlos como entrada en alguna celebración. Foto: Silvia Márquez

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Gastronomía: Colombiana . El ingrediente infaltable en esta receta es la panela Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 paquete de chorizos tipo cóctel

4 cucharadas de panela

1 cucharada de salsa soya

1/2 taza de zumo de naranja

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Preparación

Ponemos a sofreír los chorizos en una sartén caliente, no hay necesidad de agregarles aceite, ellos sueltan su propia grasa.

Cuando ya estén un poco dorados, les agregamos el zumo de naranja. Dejamos cocinar unos segundos para que tomen temperatura y agregamos la panela, esto con el fin de que se disuelva, agregamos la salsa soya.

Cocinamos por aproximadamente 10 minutos a temperatura media para evitar que se queme y vamos revolviendo hasta que tome una textura de melado (ya depende de tu gusto que tan líquido los quieras). Servimos y disfrutamos.

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Un poco de la historia del chorizo

El chorizo es un ingrediente popular de la gastronomía. Se encuentra presente en asados, fríjoles, garbanzos y hasta como pasabocas en una noche para compartir con amigos. Se clasifica dentro de los embutidos y su origen se dio en la Península Ibérica. Se elabora con carne de cerdo que suele ser sazonada con sabores intensos como el del pimentón.

Una característica de este ingrediente de la cocina, es que tiene muchas variaciones según el país donde se produzca. En Colombia suele acompañarse con arepas, papas criollas y es tradicional encontrarlo en las ya conocidas “fritangas”. Los departamentos que se caracterizan por destacar este sabor son Antioquia, Quindío, Santander y Cundinamarca, entre otros.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧