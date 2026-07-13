Cómo hacer leche de almendras casera fácil y cremosita

Bebida casera de almendras, una opción saludable y llena de saborear durante el día. Foto: Getty Images - bhofack2

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Gastronomía: Saludable . Opcional: stevia al gusto si la prefieres un poco más dulce Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de almendras crudas.

1 litro de agua (4 tazas)

1 pizca de sal

1 cucharadita de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla

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Preparación

Añade una taza de almendras crudas (con o sin piel) en un recipiente y cúbrelas con abundante agua. Déjalas remojar desde el día anterior (mínimo 8 horas, idealmente 12), esto las ablanda y hace la bebida más cremosa.

Bota el agua del remojo (no la uses para la bebida), y enjuaga bien las almendras bajo el chorro de agua fría.

Licúa las almendras con agua fría (para licuar) durante 1 a 2 minutos, hasta que quede un líquido blanco y homogéneo. Agrega sal o una cucharadita de canela en polvo. Si la quieres más dulcecita, stevia o esencia de vainilla.

Cuela muy bien con un paño limpio o una malla fina, exprimiendo para sacar todo el líquido. No botes la pulpa, guárdala para hacer un quesito de almendras.

Pasa la bebida a una botella o frasco de vidrio con tapa y refrigérala. Agítala antes de servir, porque se separa de forma natural. Consúmela preferiblemente antes de 5 días.

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