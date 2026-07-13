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Cómo hacer leche de almendras casera fácil y cremosita

Guarda la pulpa que sobra de esta bebida, sirve para hacer queso.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
13 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Bebida casera de almendras, una opción saludable y llena de saborear durante el día.
Bebida casera de almendras, una opción saludable y llena de saborear durante el día.
Foto: Getty Images - bhofack2
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Gastronomía: Saludable.

Opcional: stevia al gusto si la prefieres un poco más dulce

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de almendras crudas.
  • 1 litro de agua (4 tazas)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para destacar: ¿De qué plantas vienen las almendras, nueces y pistachos y para qué sirve cada uno?

Preparación

Añade una taza de almendras crudas (con o sin piel) en un recipiente y cúbrelas con abundante agua. Déjalas remojar desde el día anterior (mínimo 8 horas, idealmente 12), esto las ablanda y hace la bebida más cremosa.

Bota el agua del remojo (no la uses para la bebida), y enjuaga bien las almendras bajo el chorro de agua fría.

Licúa las almendras con agua fría (para licuar) durante 1 a 2 minutos, hasta que quede un líquido blanco y homogéneo. Agrega sal o una cucharadita de canela en polvo. Si la quieres más dulcecita, stevia o esencia de vainilla.

Cuela muy bien con un paño limpio o una malla fina, exprimiendo para sacar todo el líquido. No botes la pulpa, guárdala para hacer un quesito de almendras.

Pasa la bebida a una botella o frasco de vidrio con tapa y refrigérala. Agítala antes de servir, porque se separa de forma natural. Consúmela preferiblemente antes de 5 días.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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