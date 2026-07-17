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Receta para hacer un cremoso de aguacate fácil y rápido

Úntalo en tostadas, galletas, pan y sirve con jamón o pollo desmechado.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
17 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Para hacer que este cremoso de aguacate quede con la textura ideal, usa queso crema.
Para hacer que este cremoso de aguacate quede con la textura ideal, usa queso crema.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Zakharova_Natalia
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Gastronomía: Latinoamericana .

Esta preparación combina muy bien con ceviche de chicharrón, camarones o pescado a la plancha

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Aguacate al gusto
  • Queso crema al gusto
  • Jugo de limón al gusto
  • Un chorrito de aceite de ajonjolí (opcional)
  • Miel al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Pon el aguacate en un bowl y agrega el queso crema.

Mezcla muy bien hasta obtener una textura cremosa y homogénea.

Adiciona el zumo de limón y, si lo deseas, un poco de aceite de ajonjolí.

Agrega la miel, la sal y la pimienta. Integra todo.

Sirve y disfruta como dip, untable o acompañamiento.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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