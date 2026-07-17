Receta para hacer un cremoso de aguacate fácil y rápido

Para hacer que este cremoso de aguacate quede con la textura ideal, usa queso crema. Foto: Getty Images/iStockphoto - Zakharova_Natalia

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Gastronomía: Latinoamericana . Esta preparación combina muy bien con ceviche de chicharrón, camarones o pescado a la plancha Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Aguacate al gusto

Queso crema al gusto

Jugo de limón al gusto

Un chorrito de aceite de ajonjolí (opcional)

Miel al gusto

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Pon el aguacate en un bowl y agrega el queso crema.

Mezcla muy bien hasta obtener una textura cremosa y homogénea.

Adiciona el zumo de limón y, si lo deseas, un poco de aceite de ajonjolí.

Agrega la miel, la sal y la pimienta. Integra todo.

Sirve y disfruta como dip, untable o acompañamiento.

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