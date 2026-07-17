Receta para hacer un cremoso de aguacate fácil y rápido

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Gastronomía: Latinoamericana .
Esta preparación combina muy bien con ceviche de chicharrón, camarones o pescado a la plancha
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- Aguacate al gusto
- Queso crema al gusto
- Jugo de limón al gusto
- Un chorrito de aceite de ajonjolí (opcional)
- Miel al gusto
- Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Pon el aguacate en un bowl y agrega el queso crema.
Mezcla muy bien hasta obtener una textura cremosa y homogénea.
Adiciona el zumo de limón y, si lo deseas, un poco de aceite de ajonjolí.
Agrega la miel, la sal y la pimienta. Integra todo.
Sirve y disfruta como dip, untable o acompañamiento.
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