Ocho cosas que puedes hacer con un coco: desde harina hasta aceite

Si te gusta el sabor del coco, aprovecha hasta la cáscara para aportar a la gastronomía sostenible. Foto: Tijana Drndarski / Pexels

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Gastronomía: Colombiana . Toma nota y crea en la cocina dependiendo de tu gusto Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 cocos frescos

Azúcar (para la fermentación de la nata de coco)

Vinagre con madre

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Preparación

Para el agua de coco

Abre los cocos por la mitad y recoge el agua.

Cuélala para retirar cualquier impureza. Si deseas preparar nata de coco, agrega azúcar y un poco de vinagre con madre.

Deja fermentar durante 14 días. Durante este proceso se formará una capa gelatinosa de celulosa, conocida como nata de coco.

Para la carne de coco

Retira la pulpa del coco con ayuda de una cuchara o cuchillo.

Separa la piel marrón si deseas obtener una pulpa completamente blanca.

Para el cabello de ángel de coco

Ralla finamente la carne de coco y distribúyela sobre una bandeja.

Deshidrátala en el horno a baja temperatura hasta que esté seca y ligera.

Para la leche de coco

Pon la carne de coco en una licuadora junto con agua caliente y licúa durante 2 o 3 minutos.

Cuela la mezcla con una tela o bolsa para leches vegetales y exprime bien.

Para la harina de coco

Conserva el bagazo que quedó en la tela. Sécalo completamente en el horno o deshidratador y muélelo hasta obtener una harina fina.

Para una crema y leche ligera de coco

Deja reposar la leche de coco durante varias horas o refrigérala.

La parte superior se convertirá en crema de coco y el líquido restante será leche ligera de coco.

Para el aceite de coco

Añade la crema de coco en una sartén u olla. Cocina a fuego medio-bajo hasta que la grasa se separe de los sólidos.

Cuela la preparación, el líquido obtenido se convertirá en aceite de coco y los sólidos dorados serán un buen snack tostado de coco.

Para aprovechar la cáscara

Retira las fibras externas para utilizarlas como sustrato para plantas.

Lija la cáscara hasta eliminar las impurezas. Lávala y déjala secar.

Utilízala como tazón natural o como maceta para pequeñas plantas.

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Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludables.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧