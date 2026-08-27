¿Cuál es la diferencia entre arroz integral, glutinoso, blanco largo y cómo cocinarlos?

Con su sabor a nuez y su textura firme, el arroz integral brilla en ensaladas, bowls, salteados y rellenos de vegetales. Foto: MART PRODUCTION / Pexels

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Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7.000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa.

Existen varios tipos, entre los que se encuentran el arroz blanco grano largo, integral, jazmín, basmati, arborio, calasparra que es ideal para hacer paella, glutinoso y el del famoso y tradicional Sushi. Aunque el arborio, es uno de los tipos que ha cobrado más relevancia en la gastronomía actual por ser especial para el risotto, existen otras variedades que también dan de qué hablar por su textura, sabor y cómo se comportan al cocinarse.

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Mariana Orozco, chef mexicana y autora del libro Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más de Larousse, afirma que “el arroz blanco grano largo, es un grano entero pulido y largo que sirve bien para freírlo, cocinarlo al vapor o en una olla, tarda entre 15 y 20 minutos para que llegue a su punto ideal de cocción”. Es el más versátil y puede usarse en preparaciones como arroz con pollo, arroz frito, tomates rellenos y en postres como el arroz con leche, entre otros.

El arroz integral, por su parte es ideal para ensalada frías, una de sus características es que no se “apelmasa” al enfriarse y mantiene su textura así se incluyan vinagretas o verduras para potenciar sabores. Al respecto, Orozco menciona que “este arroz descacarillado al que solo se le quita la cáscara exterior no comestible. Conserva el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, lo que le confiere un color moreno claro y mucha fibra. Es un arroz que se debe hervir como si fuera pasta, hasta que se cueza completamente”.

También tiene un índice glucémico más bajo que el blanco, lo que significa que eleva el azúcar en sangre de forma menos brusca, según Harvard Health Publishing.

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También conocido como arroz pegajoso, el arroz glutinoso “se utiliza mucho en postres y dulces asiáticos y también en el sushi. Tarda de 15 a 18 minutos para que llegue a su punto ideal de cocción”. Esta presente en el mango sticky, se puede usar para hacer mochis (pasta de arroz glutinoso japonesa, dulce y elástica) o incluso para elaborar vinos y licores que son de tradición. Mochis de helado: una receta para despertar paladares. Ver receta aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧