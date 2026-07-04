¿Cuál es la diferencia entre azúcar morena, azúcar blanca y glas y cuál utilizar?

El azúcar no es intercambiables, usar la incorrecta cambia la textura de tus recetas. Toma nota. Foto: GAUTHAM S.S / Pexels

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Antes de comparar los tipos de azúcar, vale la pena recordar por qué conviene reducir la azúcar refinada en general, sin importar el tipo. Aunque proviene de plantas como la caña, su proceso de fabricación elimina casi por completo los nutrientes originales. Al no tener fibra que ralentice su digestión, provoca picos rápidos de azúcar en sangre seguidos de caídas de energía, un patrón que, repetido en el tiempo, ha sido relacionado con mayor inflamación y antojos constantes.

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El azúcar blanca, es la más procesada de las tres. El refinado elimina las sales minerales originales de la planta, y en el proceso se usan aditivos químicos (clarificantes, conservantes) que quedan en el producto final.

Por su parte, la azúcar glass, es decir, la pulverizada, tiene un paso adicional de blanqueamiento químico y molienda fina para lograr su textura. Esto reduce aún más el poco contenido de micronutrientes que le quedaba a la azúcar blanca.

Mientras que la azúcar morena al no pasar por un refinado tan agresivo, conserva parte de la melaza natural de la caña. Esto le da un menor porcentaje de sacarosa, un poco menos de energía por porción, y mayor contenido de minerales como calcio, hierro, magnesio y potasio.

Expertos en el tema, han afirmado que al medir el contenido mineral y la actividad antioxidante de estos tres tipos de azúcar, la morena mostró consistentemente los valores más altos, seguida de la glass y luego la blanca.

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Todo depende del resultado que estés buscando y la receta que quieras llevar a la mesa. Por ejemplo, el azúcar blanca es la más versátil y es ideal para bizcochos esponjosos, merengues y endulzar bebidas. La morena funciona muy bien cuando quieres humedad y resaltar sabores acaramelados en galletas suaves, brownies, ponqués húmedos o incluso salsas BBQ y marinados.

Y si definitivamente quieres inclinarte por glaseados, buttercream, decorar espolvoreando y masas delicadas como macarons, la glass es la indicada para utilizar en tus preparaciones.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧