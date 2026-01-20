¿Cuánto tiempo puede durar el yogur en la nevera?

Le contamos cómo identificar si su yogur todavía es seguro y qué hacer para conservarlo más tiempo.

¿Qué podría pasar si se ingiere un yogur que ya no está fresco? ¿Cómo saber si todavía vale la pena comerlo o es mejor desecharlo?

Este es un alimento que se consume con frecuencia en los hogares y su estado depende de factores como la acidez, la textura y cómo se manipula una vez abierto su empaque. Por eso, no basta únicamente con revisar la fecha de vencimiento. En realidad, un descuido puede afectar su sabor y, en el peor de los casos, la digestión de quien lo consume.

En ese mundo de variedades, cada tipo de yogur tiene su propio tiempo de vida. Por ejemplo, el yogur natural suele mantenerse en buen estado hasta cuatro días después de abrirlo: pasado ese tiempo, su sabor se vuelve más ácido y su textura puede cambiar. El yogur griego, que es más espeso, puede durar hasta dos semanas, mientras que los yogures vegetales dependen de los ingredientes y del envase, por lo que en este caso conviene revisar siempre la etiqueta.

Cómo saber que su yogur ya no sirve

El yogur es muy nutritivo y beneficioso para la digestión, pero sus bacterias buenas solo se mantienen si se almacena correctamente. Al abrir el envase, queda expuesto al ambiente, y aunque su pH ácido —que en la escala se ubica aproximadamente en un 4 y retrasa considerablemente la proliferación de bacterias dañinas—, no lo hace inmune al deterioro.

Las señales de que ya ha caducado o ya se venció incluyen la aparición de moho, olor fétido o textura grumosa o con burbujas (que no provengan de la congelación). Cuando esto ocurre, no hay forma de revertirlo. Deséchelo. Si lo consume en mal estado, puede presentar náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago e incluso fiebre.

Algunos consejos para alargar la vida útil incluyen congelarlo —aunque la textura sí puede cambiar cuando vuelva a la temperatura normal—, servir solo la porción que va a consumir para no contaminar el producto completo, cerrar bien el envase y colocarlo en la parte más fría de la nevera. Así, el yogur puede durar entre cuatro días y dos semanas, según el tipo y cómo se guarde.

