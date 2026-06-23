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Desmoldante casero: la receta de 3 ingredientes que necesitas en tu cocina

Aplica una capa fina sobre el molde con una brocha o papel antes de verter cualquier preparación de pastelería o panadería.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
23 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
Para hacer este desmoldante casero solo debes usar aceite, mantequilla o margarina y harina.
Para hacer este desmoldante casero solo debes usar aceite, mantequilla o margarina y harina.
Foto: Los Muertos Crew / Pexels
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Gastronomía: Latinoamericana.

Dura hasta 2 semanas

  • Tiempo de preparación: 2 minutos.
  • Tiempo de cocción: 3 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 100 mililitros de aceite
  • 100 gramos de mantequilla o margarina (la margarina es más económica)
  • 100 gramos de harina

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Preparación

Agrega 100 mililitros de aceite en un recipiente.

Incorpora los 100 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente. Luego, añade los 100 gramos de harina.

Bate todos los ingredientes juntos a velocidad media, sin afanarte, hasta obtener una mezcla homogénea y con textura fina.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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Desmoldante

Desmoldante casero

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