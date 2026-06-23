Desmoldante casero: la receta de 3 ingredientes que necesitas en tu cocina

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Gastronomía: Latinoamericana.
Dura hasta 2 semanas
- Tiempo de preparación: 2 minutos.
- Tiempo de cocción: 3 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 100 mililitros de aceite
- 100 gramos de mantequilla o margarina (la margarina es más económica)
- 100 gramos de harina
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Preparación
Agrega 100 mililitros de aceite en un recipiente.
Incorpora los 100 gramos de mantequilla o margarina a temperatura ambiente. Luego, añade los 100 gramos de harina.
Bate todos los ingredientes juntos a velocidad media, sin afanarte, hasta obtener una mezcla homogénea y con textura fina.
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