Chocolate caliente chai saludable: 12 ingredientes que lo convierten en el más reconfortante

Para preparar este chocolate caliente chai usa crema de coco y dátiles sin hueso. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . Las sobras pueden conservarse en un recipiente hermético en el refrigerador durante 3 a 4 días Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 2 tazas de crema de coco

1 taza de agua (o más leche vegetal si no utilizas leche de coco en lata)

1 pizca de nuez moscada molida (opcional)

1 pizca de clavo de olor molido (opcional)

2 cucharadas de cacao en polvo

3–4 dátiles, sin hueso

1½ cucharaditas de canela

1–1½ cucharaditas de jengibre molido

½ cucharadita de extracto de vainilla

⅛ cucharadita de cardamomo molido

1 pizca de sal marina

1 pizca de pimienta negra (opcional)

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Preparación

Añade todos los ingredientes a una licuadora de alta potencia, comenzando con las cantidades menores cuando se indique un rango.

Licúa a velocidad alta hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea, sin trozos visibles de dátiles. Esto toma aproximadamente 1 minuto.

Prueba la mezcla y ajusta el dulzor agregando uno o dos dátiles adicionales si lo deseas.

Transfiere la mezcla a una olla pequeña y calienta a fuego medio, removiendo ocasionalmente.

Continúa calentando durante 3–5 minutos, hasta que la bebida esté caliente y desprenda vapor.

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Un poco de la historia del chocolate

El cacao tiene más de 3.000 años de historia. Los olmecas, en las costas del Golfo de México, fueron los primeros en cultivarlo alrededor del 1500 a. C. Más tarde, los mayas y aztecas lo convirtieron en bebida ceremonial y moneda de intercambio. En 1528, Hernán Cortés lo llevó a España, y para el siglo XVII ya era un lujo codiciado en toda Europa.

Esta versión de chocolate caliente está hecha con ingredientes naturales: crema de coco como base, cacao puro, dátiles como endulzante natural, y una mezcla de especias (canela, jengibre, cardamomo) que no solo le dan profundidad de sabor, sino que han sido relacionadas con propiedades antiinflamatorias y digestivas. El resultado es una bebida reconfortante, sin azúcar refinada ni aditivos, que puedes tomar en las tardes o en el desayuno con total tranquilidad.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧