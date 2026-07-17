Dos colombianos crearon Migra La Food para contar la migración a través de la cocina

Migra La Food es un proyecto migrante que trabaja desde los calderos comunitarios donde el alimento es memoria, identidad y origen.
Foto: Getty Images - Alexandr Muşuc
Hace unos meses les conté sobre Leandro Gómez, un colombiano que se volvió viral en redes sociales porque les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia, sacando de su morral golosinas y productos típicos para compartirlos con otros migrantes colombianos,...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
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