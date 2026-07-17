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Dos colombianos crearon Migra La Food para contar la migración a través de la cocina

En Madrid, España, Juan Camilo y Alejandro Osses convirtieron el duelo migratorio en una plataforma donde las cocineras migrantes dejan de ser mano de obra invisible para convertirse en guardianas legítimas de su herencia. Así nació un proyecto que se cocina en los barrios usando las raíces como ingrediente principal, que se sirve en la mesa y se custodia entre todos.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
17 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Migra La Food es un proyecto migrante que trabaja desde los calderos comunitarios donde el alimento es memoria, identidad y origen.
Migra La Food es un proyecto migrante que trabaja desde los calderos comunitarios donde el alimento es memoria, identidad y origen.
Foto: Getty Images - Alexandr Muşuc

Hace unos meses les conté sobre Leandro Gómez, un colombiano que se volvió viral en redes sociales porque les devuelve el sabor de casa a sus compatriotas en Australia, sacando de su morral golosinas y productos típicos para compartirlos con otros migrantes colombianos,...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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