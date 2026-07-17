Dos colombianos crearon Migra La Food para contar la migración a través de la cocina

En Madrid, España, Juan Camilo y Alejandro Osses convirtieron el duelo migratorio en una plataforma donde las cocineras migrantes dejan de ser mano de obra invisible para convertirse en guardianas legítimas de su herencia. Así nació un proyecto que se cocina en los barrios usando las raíces como ingrediente principal, que se sirve en la mesa y se custodia entre todos.