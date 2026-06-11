El Papá de los Asados 2026: dónde, cuándo y sus restaurantes

El Papá de los Asados es una iniciativa de sabor donde al asado es protagonista y demuestra por qué es una disciplina culinaria profundamente cultural. Foto: Maggy_Lopez

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El Papá de los Asados, uno de los festivales gastronómicos más destacados de Colombia, dedicado al asador y la parrilla, regresa en una nueva edición con parrillas de talla mundial, invitados internacionales, talleres a cargo de chefs especializados, partidos de fútbol en pantalla gigante y un ambiente 100 % familiar y pet friendly durante los tres días del evento.

La iniciativa no solo invita a disfrutar de una fiesta de sabor al aire libre, sino que también es una apuesta por traer a Bogotá lo más destacado del mundo en torno a la cocina al fuego, donde sobresaldrán técnicas de cocción de alto nivel, cortes de excelencia y maestros que han dedicado su vida al grill y al asado como una disciplina culinaria profundamente cultural.

Además, la nueva entrega traerá a la capital colombiana a maestros parrilleros y chefs especializados de Estados Unidos, Argentina y Brasil, tres de las grandes capitales globales del asado.

A través de platos diferentes, talleres en vivo y experiencias gastronómicas inmersivas, los asistentes podrán aprender técnicas, secretos de cocción y filosofías del fuego directamente de exponentes que operan al más alto nivel internacional. Estas actividades se suman a la participación de los parrilleros más reconocidos de Colombia, consolidando al festival como un verdadero encuentro continental de parrillas de talla mundial.

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El festival también se vivirá al ritmo del fútbol, mientras las parrillas encienden los aromas y el sabores, las pantallas gigantes transmitirán en vivo los partidos más esperados de la Copa del Mundo. Goles, carne al fuego y una atmósfera de festival, convierten esta experiencia en el plan perfecto para los amantes del fútbol y la buena gastronomía este fin de semana.

Detrás de esta edición del festival hay una curaduría gastronómica construida por voces destacadas del sector como Alejandro Escallón de B.eats y el chef Juan Diego Vanegas, quienes unieron su experiencia, criterio y pasión por la cocina para seleccionar los restaurantes, sabores y platos imperdibles de la celebración culinaria.

“Más que una simple selección, esta curaduría busca descubrir propuestas auténticas, recetas memorables y conceptos que hoy están marcando tendencia en la escena gastronómica local. Cada recomendación fue elegida bajo una premisa clara, ofrecer experiencias que sorprenden, emocionan y representen lo mejor del talento gastronómico del país”, contó Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group.

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La Cabrera Bogotá parrilla argentina, La Fama, La Coa Barbecue, Los Valientes, Prudencia x Ideal, Smile, La Kasta, Bbq Está Gula Mia, Sirloin & The Meathouse, Manos Buenas Ahumados al Barril, Don Costilla bbq, Arpricarnes, Tres Cuatro Cinco Steakhouse, Yori, Los Torres horno y parrilla, Bárbaros, La Kasta 2, 69 Gauchos, Cerdotk, La Biferia, Sam and Dave’s, Carnívoros, El Pórtico, Horneros, Lechona Premium Gourmet, Oak Ahumados, Cabrera, La Bonga del Sinú, Andrés Carne de Res, Entre Carbones y 5&quince Honesto y Español que representan lo mejor de las parrillas de Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, y 6 propuestas especializadas en postres: Berta la Tarta, López y Gracia, Mereketengue, Mercari, Jade Pimont y Helados Clemente.

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El Papá de los Asados está diseñado para toda la familia, incluidos los peludos de la casa. En esta nueva edición, los niños y niñas menores de 8 años entrarán de forma gratuita al festival, mientras que los adultos deberán adquirir sus entradas al momento de ingresar o comprándolas previamente.

Además de impulsar el turismo y el consumo local, el encuentro busca fortalecer a pequeños y medianos restaurantes, productores y emprendedores del sector. “Creemos en el poder de la comida como vehículo de conexión. Este festival no solo celebra la parrilla, sino la posibilidad de reunirnos, compartir y crear memorias alrededor del fuego”, aseguró Laura Sánchez, cofundadora del grupo que desarrolló la iniciativa.

Cabe resaltar que los cupos son limitados y que la boletería estará disponible aquí para los interesados.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧