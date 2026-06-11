Sopa de cebolla francesa con queso gruyère fundido: receta clásica

Agrega a esta sopa de cebolla francesa caldo de costilla. Foto: Getty Images - LauriPatterson

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Gastronomía: Francesa . Sirve con pan baguette para disfrutar Tiempo de preparación: 45 minutos.

45 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 cebollas blancas cortadas en julianas

70 gramos de mantequilla

Queso gruyère rallado

Baguette tostado

1 cucharada de aceite de oliva

½ cucharadita de sal

2 cucharadas de harina de trigo

⅓ de taza de vino blanco

2 cucharadas de salsa inglesa

1 cucharada de laurel

1 cucharada de tomillo

1 litro de caldo de costilla

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Preparación

En una olla grande, derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva.

Agrega las cebollas y la sal. Cocina a fuego medio, removiendo ocasionalmente, durante aproximadamente 1 hora o hasta que estén bien caramelizadas y doradas.

Incorpora la harina de trigo y mezcla constantemente durante 5 minutos.

Añade el vino blanco, el laurel, el tomillo, la salsa inglesa y el caldo de costilla.

Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo durante 45 minutos.

Sirve la sopa caliente con rebanadas de baguette tostada y una generosa cantidad de queso suizo o Gruyère.

Gratina hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

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Un poco de la historia de la sopa de cebolla

Uno de los platos más apetitosos del mundo. Nació en Francia y tiene como ingrediente principal la cebolla caramelizada. Su receta se ha popularizado por todo el mundo, y hoy por hoy, existen datos que demuestran que esta receta se preparaba desde la Edad Media y era identificada como un alimento propio de la época de hambruna en Europa.

Su elaboración es una de las más fáciles y rápidas de la gastronomía. Consiste en cortar cebolla en forma de julianas y sofreírlas en mantequilla. Existen algunas variaciones de esta receta, por lo que en diferentes partes del mundo algunos chefs añaden pequeños toques de bebidas alcohólicas como el brandy o el vino blanco, para espesarla y fusionar todos los sabores de sus ingredientes, a la hora de cocinarlos. Es importante mencionar que esta propuesta debe hervirse posteriormente en un caldo de la preferencia del comensal.

Este plato se sirve en muchos restaurantes como una entrada que se acompaña con pan, y en ocasiones se le añade queso parmesano gratinado. Como dato curioso, esta sopa es consumida en Europa en altas horas de la noche, después de que las personas salen de fiesta y quieren recuperarse para no sufrir de la popular “resaca”.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧