El restaurante “El Chato” se ubicó en el puesto 33 entre los mejores del mundo

Chef colombiano líder de la propuesta gastronómica "El Chato". Foto: Cortesía "El Chato"

The World’s 50 Best Restaurants, se celebra desde el 2002 y es uno de los listados más importantes de la gastronomía del mundo. Su objetivo es presentar un ranking de los mejores restaurantes, destacando principalmente a sus chefs y el trabajo desarrollado en el campo culinario.

El restaurante El Chato, liderado por el chef colombiano Álvaro Clavijo, recibió esta tarde el reconocimiento, ubicándose en el puesto 33 entre los mejores exponentes de cocina a nivel internacional, como resultado a su labor durante estos años, que han contado con ingredientes como el esfuerzo, la dedicación y la promoción constante del trabajo constante, donde los ingredientes locales colombianos son sus cómplices de sabor para construir el menú de sus propuestas.

“Estamos muy agradecidos de lograr esta distinción, existen millones de restaurantes y estar entre los 50 mejores del mundo en el puesto 33, es un motivo de orgullo muy grande para la cocina colombiana, para nuestro restaurante y todo el equipo de trabajo de El Chato. La verdad es algo increíble que nos pongan a este nivel de reconocimiento internacional”, explica Álvaro.

50 Best es el resultado de los votos de un jurado compuesto por expertos, que elige sus restaurantes favoritos del último año, con un panel de 1.040 expertos del mercado gastronómico global, repartidos en 27 regiones distribuidas entre los cinco continentes y con 40 votantes en cada una de ellas.

En cuanto al perfil de los votantes, un 34 % son cocineros y hosteleros; un 33 % son periodistas y escritores gastronómicos, entre otros. Al menos un 25 % de los panelistas (votantes) de cada área geográfica cambia cada año. Desde 2019, el 50 % de los votantes son mujeres y el 50 % son hombres.

En el 2017 Álvaro Clavijo creó “El Chato” ubicado en la zona G de Bogotá, su proyecto más importante, con el que, siete años después de su apertura, ha logrado alcanzar importantes premios a nivel internacional. En el 2018 debutó en el puesto 21 de los “Latin America´s 50 Best Restaurants” en el 2019 y 2020 fue premiado como el séptimo mejor restaurante de Latinoamérica y en el 2022 fue calificado como el quinto mejor de la región.

En el 2021 ocupó el puesto 80 y en el 2022 el número 83 en estos galardones “The World’s 50 Best Restaurants”. A nivel personal, en el 2022 ocupó el lugar número 86, entre los chefs más destacados del mundo de la gastronomía “en The Best Chef Awards”. Estos galardones son conocidos como los “Premio Nobel” de la cocina y reconocen a los 100 mejores cocineros a nivel internacional.

“El Chato”, abrió sus puertas como un bistró contemporáneo en la zona de Chapinero Alto. ‘Chato’ es una expresión bogotana para referirse a una persona y así fue como Álvaro decidió rendirle un homenaje a su ciudad y a los productos locales que la conquistan a diario. Desde sus inicios, se ha vinculado con pequeños productores para apoyar el sector, haciendo de esta una relación tan cercana, que algunos de ellos han desarrollado siembras que no eran tan frecuentes o “populares” en el mundo gastronómico nacional.

El menú de degustación de su restaurante es rotativo, debido a la constante reinvención de platos que se adaptan para aprovechar al máximo la oferta de productos e ingredientes cercanos, sin dejar a un lado sus platos clásicos. De esta manera, Clavijo utiliza productos locales o de las regiones vecinas, y los complementa con ingredientes, preparaciones y técnicas que provienen de otras partes del mundo.

La propuesta gastronómica se ha dado a conocer aún más a nivel local y nacional, gracias a los reconocimientos que ha obtenido en los últimos años, además, ha aumentado las expectativas de los comensales que lo visitan. Para Álvaro Clavijo, chef y propietario de El Chato, “es una gran responsabilidad que implica el reto de seguir aprendiendo y de mejorar cada vez más, en pro de nuestro patrimonio gastronómico”. El objetivo es que los comensales disfruten de ingredientes cotidianos, preparados de formas inusuales, en platos muy elaborados, con sabores distintos a los tradicionales y a precios muy accesibles”, explica Clavijo.

