El secreto para un hummus de garbanzos súper cremoso

Acompaña este hummus de garbanzo con pan naan o bastones de zanahoria para disfrutar. Foto: Getty Images - Arx0nt

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Gastronomía: Medio Oriente . No olvides dejar remojando el garbanzo desde la noche anterior Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra de garbanzos

1 cucharada de tahini ( si no tienes puedes usar mantequilla de maní)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal, comino, paprika al gusto

2 dientes de ajo

1/2 taza de hielo triturado

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Preparación

Cocina los garbanzos en olla a presión hasta que estén blandos.

Llévalos a un procesador o licuadora.

Agrega el ajo, el tahini, el aceite de oliva, el comino, el limón y la sal.

Añade unos cubos de hielo para darle más cremosidad.

Procesa todo hasta lograr una textura cremosa.

Sirve en un plato y decora con un chorrito de aceite de oliva, paprika y garbanzos crocantes.

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Un poco de la historia del hummus

El hummus es una preparación ancestral originaria del Medio Oriente. Uno de los registros más antiguos aparece en un manuscrito árabe de El Cairo, fechado alrededor del año 1226, en el que se describe una mezcla de garbanzos cocidos con tahini, aceite y especias. Con el tiempo, el hummus se popularizó en regiones como Líbano, Palestina, Israel, Siria y Turquía, convirtiéndose en un alimento básico de su gastronomía tradicional.

A partir de las décadas de 1970 y 1980, se volvió especialmente popular en Europa y Estados Unidos, donde se adaptó a distintos estilos de alimentación y se consolidó como un dip saludable y versátil.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧