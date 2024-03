El vocabulario pro

El territorio de los descriptores puede salirse de cauce. Incluso, según The Wine Investment, llega a abarcar toda la gama del alfabeto. Foto: Cortesía

La más llamativa se refiere al lenguaje utilizado para describir aromas y sabores en palabras. No por el aficionado, sino por el enófilo, el sommelier o el coleccionista. Es lo que el portal denomina la “terminología profesional o pro” del vino.

El territorio de los descriptores puede salirse de cauce. Incluso, según The Wine Investment, llega a abarcar toda la gama del alfabeto. Esta lista no es corta. Como sé que puede interesar, la cubriré en dos entregas.

Acidez

Componente importante en todos los vinos, especialmente en los blancos. Genera frescura y chispa en el paladar. Cuanto más ácido, más refrescante y crujiente.

Angular

Se refiere a vinos de acidez alta que impactan varias zonas del paladar al mismo tiempo.

Aroma

Olor del vino. Se siente muy marcado en los vinos de larga crianza. En los jóvenes, se asocia con frutas, hierbas, flores, tierra, tabaco y chocolate. El reto adicional es precisar cuáles frutas, hierbas, flores...

Carácter

Se refiere a la “columna vertebral” del vino: o sea, a su estructura y equilibrio.

Equilibrado

Es un descriptor favorable. Sugiere que los cuatro componentes principales del vino (fruta, alcohol, acidez y taninos en los tintos) se expresan en total armonía.

Complejo

Se utiliza para describir vinos que van cambiando de sabor desde su ingreso en el paladar hasta que se ingieren. Mejor si se puede explicar qué los hace complejos.

Cuerpo

O sea, peso en el paladar. El vino de gran cuerpo se siente viscoso, intenso y con textura; el ligero, refrescante, y el de cuerpo medio, entre un extremo y otro.

Crujiente

También se habla de zesty para describir vinos más vivos, con cualidades crujientes, acidez notable y notas cítricas, como el Sauvignon Blanc.

Elegante

Lo contrario de vino potente y atrevido. El término “elegante” se utiliza para describir vinos discretos, con mayor acidez y características “sobrias”.

Final

Es el regusto que deja el vino después de beberlo. Produce gran impacto en la experiencia general. Si es persistente, se dice que tiene un “final largo”.

Intenso

Denota qué tan fuertes o débiles son los sabores del vino. Conjuga con los distintos estilos de comida y tiende a asociarse con las preferencias personales.

Madera

El roble tiene la segunda mayor influencia en el sabor de un vino (después de la uva), y proviene de las barricas de roble en las que se envejece el vino. En el vino blanco, añade sabores a mantequilla y vainilla; En el vino tinto añade sabores ahumados y tostados. Los vinos sin estos sabores se denominan “sin roble”: los vinos blancos sin roble tienden a ser picantes con sabores a limón, mientras que los tintos sin roble suelen ser más ácidos.

Mineral

Este es el perfil de sabor utilizado para describir los vinos que no son frutales, no son herbáceos y no están basados en especias. Imagínese el olor a hierro forjado, o el aroma salado de las ostras, o el olor a cemento mojado: tienen un sabor distintivo.

Piernas

Las “patas” de un vino son las rayas que gotean por el interior de una copa cuando se agita el vino. Son causadas por el alcohol, por lo que cuanto más prominentes sean, mayor será el contenido de alcohol del vino.

Rico o Suntuoso

Los vinos con sabores plenos y agradables, dulces y “redondos” por naturaleza se describen como ricos o suntuosos. En los vinos secos, la riqueza puede provenir de un alto grado alcohólico, de sabores complejos o de un carácter avainillado a roble. Los vinos decididamente dulces también se describen como ricos cuando la dulzura está respaldada por sabores afrutados y maduros.

Tánico

Los taninos son un componente importante del vino tinto. Por sí solos, pueden tener un sabor amargo, pero producirán resultados diferentes dependiendo de cómo se mezclen con otros elementos del vino. Se podría describir un vino como “astringente” (muchos taninos que conducen a una sensación áspera y fruncida en la boca), “firme” (una cantidad moderada de taninos que deja la boca seca) o “suave” (menos taninos que dan como resultado una sensación suave y aterciopelada).

Terroso

Este término se puede utilizar de dos maneras: favorablemente, para describir una cualidad agradable y limpia que añade complejidad a los aromas y sabores; y más desfavorablemente, para describir a un personaje de “corral” que huele sucio y desagradable.

Vivo

Se dice que los vinos frescos, afrutados, brillantes y vivaces son “vivos”.