

En 35 minutos lleva a la mesa esta ensalada rusa

Refrigera durante 20 minutos y sirve fría para disfrutar.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
21 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Esta ensalada rusa puedes decorarla con cebollín o perejil.
Esta ensalada rusa puedes decorarla con cebollín o perejil.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos, la papa criolla.

Puedes usar una cucharadita de mostaza (opcional)

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 400 gramos de pechuga de pollo
  • 500 gramos de papa sabanera
  • 1 taza de mix de verduras (zanahoria, arveja, maíz)
  • 1/2 cebolla cabezona pequeña finamente picada
  • 2 salchichas de tu preferencia
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cocina la pechuga en agua con sal, cebolla y condimentos necesarios para dar un buen sabor (sal, paprika, ajo).Pela y corta las papas en cubos medianos. Cocina la papa, junto a los vegetales en el caldo de pollo que te quedó de la cocción de la pechuga, esto le dará una extra de sabor a la preparación. Cuando la papa esté blandita pero firme. Escúrre y deja enfriar.En un bowl grande, mezcla la papa, el pollo, las verduras y las salchichas. Añade la mayonesa, la mostaza si quieres un toque diferente y repasa el punto de sal. Si lo deseas refrigera 20 minutos para que tome más sabor y sirve fría y ahora si a disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

