En 35 minutos lleva a la mesa esta ensalada rusa

Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos, la papa criolla.

Gastronomía: Latinoamericana . Puedes usar una cucharadita de mostaza (opcional) Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 400 gramos de pechuga de pollo

500 gramos de papa sabanera

1 taza de mix de verduras (zanahoria, arveja, maíz)

1/2 cebolla cabezona pequeña finamente picada

2 salchichas de tu preferencia

3 cucharadas de mayonesa

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cocina la pechuga en agua con sal, cebolla y condimentos necesarios para dar un buen sabor (sal, paprika, ajo).Pela y corta las papas en cubos medianos. Cocina la papa, junto a los vegetales en el caldo de pollo que te quedó de la cocción de la pechuga, esto le dará una extra de sabor a la preparación. Cuando la papa esté blandita pero firme. Escúrre y deja enfriar.En un bowl grande, mezcla la papa, el pollo, las verduras y las salchichas. Añade la mayonesa, la mostaza si quieres un toque diferente y repasa el punto de sal. Si lo deseas refrigera 20 minutos para que tome más sabor y sirve fría y ahora si a disfrutar.

