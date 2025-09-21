En 35 minutos lleva a la mesa esta ensalada rusa

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la papa
Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos, la papa criolla.
Gastronomía: Latinoamericana .
Puedes usar una cucharadita de mostaza (opcional)
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 400 gramos de pechuga de pollo
- 500 gramos de papa sabanera
- 1 taza de mix de verduras (zanahoria, arveja, maíz)
- 1/2 cebolla cabezona pequeña finamente picada
- 2 salchichas de tu preferencia
- 3 cucharadas de mayonesa
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Cocina la pechuga en agua con sal, cebolla y condimentos necesarios para dar un buen sabor (sal, paprika, ajo).Pela y corta las papas en cubos medianos. Cocina la papa, junto a los vegetales en el caldo de pollo que te quedó de la cocción de la pechuga, esto le dará una extra de sabor a la preparación. Cuando la papa esté blandita pero firme. Escúrre y deja enfriar.En un bowl grande, mezcla la papa, el pollo, las verduras y las salchichas. Añade la mayonesa, la mostaza si quieres un toque diferente y repasa el punto de sal. Si lo deseas refrigera 20 minutos para que tome más sabor y sirve fría y ahora si a disfrutar.
