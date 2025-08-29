No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La receta de cazuela de mariscos no existiría sin manglares ni cocos

Este ecosistema es hogar de especies clave como el cangrejo azul, la piangua, las almejas, los camarones juveniles y la planta batis marítima. Incorporar estos ingredientes en la cocina significa entender la gastronomía como un acto de defensa y preservación, un compromiso diario por mantener vivo un entorno constantemente amenazado.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
29 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
La cazuela de mariscos es un plato típico que suele prepararse con diferentes frutos del mar, y su secreto de sabor es la leche de coco.
La cazuela de mariscos es un plato típico que suele prepararse con diferentes frutos del mar, y su secreto de sabor es la leche de coco.
Foto: Getty Images

La primera vez que entré a un manglar fue exactamente hace ocho días, durante un viaje a Barranquilla. Lloré al verlo, no solo por el silencio que lo convierte en un lugar casi sagrado, sino porque recordé un artículo publicado el año pasado por la redacción de Ambiente de El Espectador. En él se advertía que

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Sabor Barranquilla 2025

Manglares

Coco

Fundación Batis

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar