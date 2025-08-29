La receta de cazuela de mariscos no existiría sin manglares ni cocos

La cazuela de mariscos es un plato típico que suele prepararse con diferentes frutos del mar, y su secreto de sabor es la leche de coco. Foto: Getty Images

La primera vez que entré a un manglar fue exactamente hace ocho días, durante un viaje a Barranquilla. Lloré al verlo, no solo por el silencio que lo convierte en un lugar casi sagrado, sino porque recordé un artículo publicado el año pasado por la redacción de Ambiente de El Espectador. En él se advertía que