Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Ensalada de pollo con salsa “ranch” ligera: receta fácil en casa

¿Con poco tiempo y con ganas de algo rico? Esta propuesta se prepara en 20 minutos y te salva el almuerzo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
09 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Añade aguacate y crutones a esta ensalada de pollo con salsa ranch ligera.
Añade aguacate y crutones a esta ensalada de pollo con salsa ranch ligera.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Latinoamericana .

Casero, nutritivo y lleno de sabor para este domingo

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • Lechuga romana o crespa 
  • Tomates cherry al gusto
  • Cebolla morada al gusto
  • Pepino al gusto
  • Queso parmesano rallado
  • Maíz dulce al gusto

Puede interesarte: ¿Qué tan saludables son los pepinos?

Preparación

Mezcla todos los ingredientes de la salsa ranch hasta obtener una mezcla cremosa.

Cocina el pollo en una sartén o parrilla hasta que esté bien dorado y completamente cocido. Déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo en tiras o cubos.

En un recipiente grande agrega la lechuga, el pepino, los tomates, el maíz y la cebolla

Agrega el pollo, termina con el aderezo, queso parmesano y unas hojas de perejil y ahora si a disfrutar.

Para destacar: Carimañolas de queso mozzarella crocantes y bien quesudas

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Ensalada de pollo con salsa ranch ligera

Receta para hacer ensalada

Ensalada de pollo

Pollo

Estilo de Vida

Receta casera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.