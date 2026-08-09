Ensalada de pollo con salsa “ranch” ligera: receta fácil en casa

Añade aguacate y crutones a esta ensalada de pollo con salsa ranch ligera. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Latinoamericana . Casero, nutritivo y lleno de sabor para este domingo Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 pechugas de pollo

Lechuga romana o crespa

Tomates cherry al gusto

Cebolla morada al gusto

Pepino al gusto

Queso parmesano rallado

Maíz dulce al gusto

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Preparación

Mezcla todos los ingredientes de la salsa ranch hasta obtener una mezcla cremosa.

Cocina el pollo en una sartén o parrilla hasta que esté bien dorado y completamente cocido. Déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo en tiras o cubos.

En un recipiente grande agrega la lechuga, el pepino, los tomates, el maíz y la cebolla

Agrega el pollo, termina con el aderezo, queso parmesano y unas hojas de perejil y ahora si a disfrutar.

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