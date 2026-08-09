Ensalada de pollo con salsa “ranch” ligera: receta fácil en casa

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Gastronomía: Latinoamericana .
Casero, nutritivo y lleno de sabor para este domingo
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- Lechuga romana o crespa
- Tomates cherry al gusto
- Cebolla morada al gusto
- Pepino al gusto
- Queso parmesano rallado
- Maíz dulce al gusto
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Preparación
Mezcla todos los ingredientes de la salsa ranch hasta obtener una mezcla cremosa.
Cocina el pollo en una sartén o parrilla hasta que esté bien dorado y completamente cocido. Déjalo reposar unos minutos antes de cortarlo en tiras o cubos.
En un recipiente grande agrega la lechuga, el pepino, los tomates, el maíz y la cebolla
Agrega el pollo, termina con el aderezo, queso parmesano y unas hojas de perejil y ahora si a disfrutar.
Para destacar: Carimañolas de queso mozzarella crocantes y bien quesudas
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧