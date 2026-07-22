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Carimañolas de queso mozzarella crocantes y bien quesudas

Sirve calientes y acompañadas de suero picante para despertar el apetito.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
22 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Carimanola, plato típico de la costa colombiana.
Carimanola, plato típico de la costa colombiana.
Foto: Cortesía SOFITEL Legend Santa Clara
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Gastronomía: Colombiana.

Sirve con hogao

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 10.

Ingredientes

  • 1 kilo de yuca
  • Sal al gusto
  • 250 gramos de queso mozzarella
  • Aceite para freír
  • Suero picante o ají, para acompañar

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Preparación

Pelar la yuca y cocinarla en agua con sal hasta que esté blanda.

Escurrir y moler (o triturar) la yuca hasta obtener una masa suave.

Tomar porciones de masa, rellenar con queso mozzarella y darles forma alargada, cerrando bien.

Freír en aceite a fuego medio hasta que estén doradas y crocantes.

Servir calientes, acompañadas de suero picante.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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Cocina internacional

Carimañolas

Receta colombiana

Receta para hacer carimañolas

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