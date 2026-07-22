Carimañolas de queso mozzarella crocantes y bien quesudas

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve con hogao
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 10.
Ingredientes
- 1 kilo de yuca
- Sal al gusto
- 250 gramos de queso mozzarella
- Aceite para freír
- Suero picante o ají, para acompañar
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Preparación
Pelar la yuca y cocinarla en agua con sal hasta que esté blanda.
Escurrir y moler (o triturar) la yuca hasta obtener una masa suave.
Tomar porciones de masa, rellenar con queso mozzarella y darles forma alargada, cerrando bien.
Freír en aceite a fuego medio hasta que estén doradas y crocantes.
Servir calientes, acompañadas de suero picante.
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