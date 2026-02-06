Ensalada verde con aderezo de yogur griego

Escucha este artículo
Un poco de la historia del brócoli
El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- Cogollo europeo
- Uvas verdes sin semilla
- Pepino (pelado y sin semillas)
- Coliflor
- Sal al gusto
- Aceite de oliva
Para el aderezo
1 cucharada de yogur griego
1 chorrito de miel
1 chorrito de zumo de limón
Ralladura de limón al gusto
Queso parmesano al gusto
Preparación
Deshoja el cogollo europeo con la mano y ponlo en un bowl.
Agrega las uvas verdes sin semilla y el pepino pelado y sin semillas, cortado en cubitos.
Cocina la coliflor o brócoli durante 5 minutos en agua con sal, escúrrelos y agrégalos al bowl. Rocía un poco de aceite de oliva sobre los vegetales.
Para el aderezo, mezcla yogur griego, miel, zumo de limón, ralladura de limón y un poco de queso parmesano hasta obtener una crema homogénea.
Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.
Sirve y disfruta de esta ensalada fresca y deliciosa.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧