Ensalada verde con aderezo de yogur griego

Usa queso parmesano y ralladura de limón para el aderezo de esta opción llena de sabor.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
06 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Añade pepino a esta ensalada verde con aderezo de yogur griego para darle frescura a la receta.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO
Un poco de la historia del brócoli

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”

En esta receta puedes reemplazar la coliflor por brócoli

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 2 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • Cogollo europeo
  • Uvas verdes sin semilla
  • Pepino (pelado y sin semillas)
  • Coliflor
  • Sal al gusto
  • Aceite de oliva

Para el aderezo

1 cucharada de yogur griego

1 chorrito de miel

1 chorrito de zumo de limón

Ralladura de limón al gusto

Queso parmesano al gusto

Preparación

Deshoja el cogollo europeo con la mano y ponlo en un bowl.

Agrega las uvas verdes sin semilla y el pepino pelado y sin semillas, cortado en cubitos.

Cocina la coliflor o brócoli durante 5 minutos en agua con sal, escúrrelos y agrégalos al bowl. Rocía un poco de aceite de oliva sobre los vegetales.

Para el aderezo, mezcla yogur griego, miel, zumo de limón, ralladura de limón y un poco de queso parmesano hasta obtener una crema homogénea.

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.

Sirve y disfruta de esta ensalada fresca y deliciosa.

