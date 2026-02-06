Añade pepino a esta ensalada verde con aderezo de yogur griego para darle frescura a la receta. Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO

Un poco de la historia del brócoli

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”

Gastronomía: Latinoamericana . En esta receta puedes reemplazar la coliflor por brócoli Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 2 minutos.

2 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes Cogollo europeo

Uvas verdes sin semilla

Pepino (pelado y sin semillas)

Coliflor

Sal al gusto

Aceite de oliva

Para el aderezo

1 cucharada de yogur griego

1 chorrito de miel

1 chorrito de zumo de limón

Ralladura de limón al gusto

Queso parmesano al gusto

Preparación

Deshoja el cogollo europeo con la mano y ponlo en un bowl.

Agrega las uvas verdes sin semilla y el pepino pelado y sin semillas, cortado en cubitos.

Cocina la coliflor o brócoli durante 5 minutos en agua con sal, escúrrelos y agrégalos al bowl. Rocía un poco de aceite de oliva sobre los vegetales.

Para el aderezo, mezcla yogur griego, miel, zumo de limón, ralladura de limón y un poco de queso parmesano hasta obtener una crema homogénea.

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.

Sirve y disfruta de esta ensalada fresca y deliciosa.

