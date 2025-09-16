¿Cómo ablandar una arepa dura? Trucos fáciles y rápidos

Escucha este artículo
¿Has preparado una arepa y te ha quedado dura, seca o difícil de comer? Seguramente sí. Esto suele ocurrir porque, al enfriarse, pierde humedad y su textura se vuelve menos esponjosa. Factores como el método de cocción, el tiempo en el fuego e incluso la forma de almacenamiento influyen en el resultado final. Por eso, si no se manipula adecuadamente, es común que la arepa pierda su suavidad y no resulte tan agradable al paladar.
¿Qué hacer en este caso? En Gastronomía y recetas de El Espectador te compartimos los mejores trucos para ablandarla y disfrutarla sin complicaciones.
Trucos para ablandar una arepa
Aquí te compartimos algunos trucos efectivos:
1. Con papel húmedo y microondas
Envuelve la arepa en una toalla de papel ligeramente mojada y caliéntala en el microondas durante 20 a 30 segundos. El vapor generado ayuda a suavizarla rápidamente.
2. Con sartén y vapor
Pon la arepa en una sartén a fuego medio, añade un chorrito de agua alrededor (no encima), y cúbrela con una tapa. El vapor que se forma la irá ablandando poco a poco.
3. Al horno con papel aluminio
Envuelve la arepa en papel aluminio y caliéntala en el horno durante unos minutos. Esto ayuda a conservar la humedad y mejora su textura sin resecarla.
4. Rehidratándola con leche
Unta la superficie con unas gotas de leche y caliéntala a fuego bajo en una sartén. Además de devolverle suavidad, le da un toque de sabor extra.
5. Rallándola y reutilizándola
Si está muy dura y no se puede recuperar, rállala y úsala como base para hacer nuevas arepas, empanadas o incluso para preparar migas o rellenos.
6. Truco de la abuela
Mientras la arepa aún está caliente, unta un poco de mantequilla en la superficie y cúbrela con un paño limpio. El calor atrapado junto con la grasa la hará más suave y le dará un sabor casero irresistible.
Recetario para hacer arepas
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦🥩🥧