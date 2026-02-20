Esta mermelada colombiana está entre las mejores del mundo: la historia de “De muerte lenta”

La mermelada de durazno criolla de la marca DeMuerteLenta fue seleccionada dentro de las 50 mejores del mundo.
Foto: Getty Images/iStockphoto - margouillatphotos
El 8 de agosto de 2023, El Espectador contó a través de su sección de Emprendimiento y liderazgo la historia de Matilde y Sara Cárdenas, las hermanas detrás de la marca de mermeladas DeMuerteLenta, una idea de negocio que nació en 2011 y se formalizó como empresa en 2017, cuando ambas estaban en la universidad. Una estudiaba Diseño Gráfico y otra Diseño Industrial.
Comenzaron con 40.000 COP, comprando algunas frutas en la plaza, azúcar y frascos; luego empezaron a cocinar y a vender su producto a amigos y familiares. Con el tiempo,...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación