Esta mermelada colombiana está entre las mejores del mundo: la historia de “De muerte lenta”

Lo que comenzó en 2011 como un experimento universitario con 40.000 COP y frutas compradas en la plaza es hoy una destacada marca mundial, según la guía gastronómica TasteAtlas. Su historia revela cómo un emprendimiento artesanal, sostenido por redes campesinas y una apuesta por la biodiversidad, logró abrirse paso en el mercado sin renunciar a su esencia.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
20 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
La mermelada de durazno criolla de la marca DeMuerteLenta fue seleccionada dentro de las 50 mejores del mundo.
Foto: Getty Images/iStockphoto - margouillatphotos

El 8 de agosto de 2023, El Espectador contó a través de su sección de Emprendimiento y liderazgo la historia de Matilde y Sara Cárdenas, las hermanas detrás de la marca de mermeladas DeMuerteLenta, una idea de negocio que nació en 2011 y se formalizó como empresa en 2017, cuando ambas estaban en la universidad. Una estudiaba Diseño Gráfico y otra Diseño Industrial.

Comenzaron con 40.000 COP, comprando algunas frutas en la plaza, azúcar y frascos; luego empezaron a cocinar y a vender su producto a amigos y familiares. Con el tiempo,...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.

