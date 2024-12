Estas son las recetas y chefs colombianos que admiraron en el mundo en 2024

Chefs colombianos que se destacaron en la escena gastronómica mundial. Foto: El Espectador

El colombiano recibió el premio en la categoría “Tres cuchillos”, siendo la mayor distinción en el prestigioso listado. Leonor Espinosa, Natalia Cocomá Hernández, Jaime Rodríguez, Catalina Vélez y Luz Dary Cogollo, también fueron galardonados. ¡Orgullo nacional! Ver la nota completa aquí

La ceremonia, que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, anunció el sonado listado en una noche donde los sabores de Humo negro, Manuel, Leo, Celele y El Chato fueron premiados por sus propuestas. Laura Hernández también se destacó como la mejor sommelier y Harry Sasson fue homenajeado con el premio más importante: el Icon Award. Ver la nota completa aquí

La chef cartagenera recibirá la distinción el 11 de noviembre, en la inauguración del Science and Cooking World Congress Barcelona 2024, por su innovación gastronómica. Ver la nota completa aquí

The World’s 50 Best Restaurants 2024 premió al exponente colombiano en la ceremonia que se realizó el miércoles 5 de junio, en Las Vegas, Estados Unidos, la ciudad anfitriona que recibió a diferentes líderes de la alta gastronomía mundial. Ver la nota completa aquí

La lechona es el mejor plato del mundo en 2024, según TasteAtlasndo a otros exponentes gastronómicos mundiales como la pizza napolitana y el asado argentino. Ver la nota completa aquí

El anuncio se dio en la noche del jueves en Nueva Orleans, Estados Unidos, donde Tales of the Cocktail anunció a los mejores del sector. ¡Orgullo colombiano! Ver la nota completa aquí

La propuesta liderada por la sommelier Laura Hernández fue premiada no solo por la calidad de sus cócteles, sino también por la innovación en la creación de destilados propios. Ver la nota completa aquí

El plato del Valle fue reconocido por la reconocida guía, superando a otros sabores nacionales como el dulce de brevas y las obleas. Ver la noticia completa aquí

Comenzó con un puesto de comida en la plaza de mercado de La Concordia, donde su cocina caribeña conquistó paladares. Hoy, con cuatro restaurantes, es el rostro de una gastronomía colombiana auténtica, que se reconoce sin pretensiones. Su éxito es testimonio de cómo la tradición y el sabor genuino pueden llevar a un reconocimiento como el One Knife de The Best Chef Awards 2024, celebrando la identidad de su país. Ver la nota completa aquí

