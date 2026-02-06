Este es el lugar conocido como “capital mundial de la guanabana” en Colombia: ¿cómo llegar?

Tununguá Foto: Alcaldía Tununguá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted es amante de la guanábana, de su sabor suave y dulce y de la facilidad con la que puede encontrarse en distintas regiones del país, hay un destino en Colombia que resume la historia y la importancia de este fruto: Tununguá, en el occidente de Boyacá, reconocido por muchos como la “capital mundial de la guanábana”.

Allí, este cultivo se ha convertido en uno de los principales motores de la economía local y en el sustento de numerosas familias campesinas, lo que explica el orgullo con el que el municipio ha construido su identidad alrededor de esta fruta.

Le podría interesar: Así es Mapiripán, Meta, el punto donde el llano se funde con la selva

¿A qué se debe esta estrecha relación?

Parte de la respuesta está en la propia historia de la guanábana. Lejos de ser una fruta importada, es originaria de las regiones tropicales de América y ha acompañado durante siglos la agricultura y la alimentación de los pueblos del continente, desde Centroamérica hasta el norte de Suramérica y el Caribe.

La guanábana, perteneciente a la familia de las anonáceas, se reconoce fácilmente por su cáscara verde cubierta de espinas suaves, su forma ovalada y su pulpa blanca, jugosa y aromática.

Su presencia histórica en los trópicos explica que hoy haga parte de la tradición agrícola de países como Colombia, México, Perú, Venezuela y Brasil, donde el cultivo se ha adaptado a distintas condiciones climáticas. De hecho, en Colombia, ha dado lugar a una gran diversidad de variedades de este fruto, lo que continúa fortaleciendo la economía rural de muchas regiones.

Una de estas economías está en el occidente de Boyacá, en el municipio de Tununguá, el cual ha encontrado en este fruto una de sus principales actividades económicas. Sus tierras fértiles, la diversidad climática y la vocación agropecuaria de sus habitantes han favorecido el cultivo de frutas tropicales, especialmente la guanábana, que se convirtió en el producto insignia de la región y en el sustento de numerosas familias campesinas.

Este vínculo productivo se refleja también en la identidad cultural del municipio, que con el paso de los años ha consolidado festividades dedicadas al fruto, como el Festival de la Guanábana, que se realiza en el primer festivo de junio. Este es un evento que reúne muestras gastronómicas, artísticas, deportivas y culturales y atrae visitantes de distintas regiones del país, fortaleciendo tanto la economía local como la promoción turística del territorio.

¿Qué puede hacer en Tununguá?

Tununguá ofrece una experiencia tranquila, ideal para quienes buscan naturaleza, descanso y tradiciones culturales. Como lo destaca la Alcaldía municipal, este destino sorprende por sus paisajes rurales, sus lagunas y senderos naturales, escenarios que permiten realizar actividades como el avistamiento de aves, caminatas ecológicas y recorridos al aire libre en ambientes serenos.

A ello se suma una agenda festiva que se mantiene durante todo el año, como:

Festival frutícola, artístico, deportivo y cultural de la guanábana

Celebración de la Semana Santa

Día de la Boyacensidad

Fiesta del campesino

Integración deportiva de la Copa Navideña

Estas actividades reflejan la identidad campesina y religiosa de la comunidad, junto con diversos lugares representativos que invitan a conocer la historia y el entorno natural del municipio.

Iglesia principal y plaza central

Parque de las Frutas

Biblioteca municipal (visita cultural y arqueológica)

Cascada Peña Blanca

Mirador Ancamay

Los musgos de los siete colores en el Alto Uvo

Gracias a esta combinación de naturaleza, cultura y tradición, el municipio se consolida como un destino apropiado para recorridos de descanso, turismo rural y encuentros con las costumbres del occidente de Boyacá.

Le podría interesar: Para qué sirven las ibias colombianas y en qué se diferencian de los ollucos y los cubios

¿Cómo llegar a este municipio?

Para quienes deseen visitar Tununguá desde Bogotá, el recorrido puede realizarse por carretera particular o mediante transporte público. Dependiendo del medio de transporte, el tiempo estimado de viaje varía entre tres y cinco horas.

1. En autobús (opción recomendada)

Tomar un autobús desde la Terminal de Transporte Salitre o la Terminal del Norte en Bogotá con destino a Chiquinquirá.

Desde Chiquinquirá, tomar un taxi o transporte local hacia Tununguá.

2. En carro particular

Salir de Bogotá por la Autopista Norte.

Continuar en dirección a Chiquinquirá.

Seguir la vía que conduce directamente a Tununguá.

Ambas alternativas permiten disfrutar del paisaje montañoso del occidente de Boyacá y facilitan el acceso a este municipio reconocido por su vocación agrícola y sus entornos naturales.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧