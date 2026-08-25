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Flautas de pollo con champiñones cremosas

Doradas, cremosas y crocantes por fuera, toda una delicia para el paladar.

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Diana Acevedo, chef /@chefdianaacevedo
25 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Saborea estas flautas de pollo con salsa tártara, ají o salsa rosada.
Saborea estas flautas de pollo con salsa tártara, ají o salsa rosada.
Foto: Orlando. Diseño
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Gastronomía: Latinoamericana .

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  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo tradicional
  • 30 gramos de aceite
  • 5 gramos de azúcar
  • 7 gramos de sal
  • 250 mililitros de agua

Ingredientes para el relleno

1 pechuga de pollo

200 gramos de champiñones

Crema de leche al gusto

Sal y pimienta al gusto

Mantequilla

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Preparación

Mezcla la harina, el azúcar, la sal y el aceite. Incorpora el agua helada poco a poco hasta lograr una masa homogénea.

Envuelve la masa en una bolsa plástica y llévala a la nevera unos 20 minutos.

Cocina la pechuga, déjala enfriar y desmenúzala.

Saltea los champiñones cortados con la mantequilla, sal y pimienta. Añade la crema de leche, deja reducir unos segundos y mezcla con el pollo desmenuzado.

Saca la masa, amásala un par de minutos y extiéndela sobre una superficie enharinada. Corta porciones, agrega mozzarella y relleno, dobla y sella los bordes con un tenedor.

Fríe en aceite caliente hasta dorar. Escurre y sirve.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef /@chefdianaacevedo

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