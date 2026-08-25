Flautas de pollo con champiñones cremosas

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Gastronomía: Latinoamericana .
Deja reposar esta receta por 20 minutos
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo tradicional
- 30 gramos de aceite
- 5 gramos de azúcar
- 7 gramos de sal
- 250 mililitros de agua
Ingredientes para el relleno
1 pechuga de pollo
200 gramos de champiñones
Crema de leche al gusto
Sal y pimienta al gusto
Mantequilla
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Preparación
Mezcla la harina, el azúcar, la sal y el aceite. Incorpora el agua helada poco a poco hasta lograr una masa homogénea.
Envuelve la masa en una bolsa plástica y llévala a la nevera unos 20 minutos.
Cocina la pechuga, déjala enfriar y desmenúzala.
Saltea los champiñones cortados con la mantequilla, sal y pimienta. Añade la crema de leche, deja reducir unos segundos y mezcla con el pollo desmenuzado.
Saca la masa, amásala un par de minutos y extiéndela sobre una superficie enharinada. Corta porciones, agrega mozzarella y relleno, dobla y sella los bordes con un tenedor.
Fríe en aceite caliente hasta dorar. Escurre y sirve.
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