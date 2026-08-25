Flautas de pollo con champiñones cremosas

Saborea estas flautas de pollo con salsa tártara, ají o salsa rosada. Foto: Orlando. Diseño

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Gastronomía: Latinoamericana . Deja reposar esta receta por 20 minutos Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 500 gramos de harina de trigo tradicional

30 gramos de aceite

5 gramos de azúcar

7 gramos de sal

250 mililitros de agua

Ingredientes para el relleno

1 pechuga de pollo

200 gramos de champiñones

Crema de leche al gusto

Sal y pimienta al gusto

Mantequilla

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Preparación

Mezcla la harina, el azúcar, la sal y el aceite. Incorpora el agua helada poco a poco hasta lograr una masa homogénea.

Envuelve la masa en una bolsa plástica y llévala a la nevera unos 20 minutos.

Cocina la pechuga, déjala enfriar y desmenúzala.

Saltea los champiñones cortados con la mantequilla, sal y pimienta. Añade la crema de leche, deja reducir unos segundos y mezcla con el pollo desmenuzado.

Saca la masa, amásala un par de minutos y extiéndela sobre una superficie enharinada. Corta porciones, agrega mozzarella y relleno, dobla y sella los bordes con un tenedor.

Fríe en aceite caliente hasta dorar. Escurre y sirve.

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