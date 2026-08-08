Galletas caseras con leche condensada que se deshacen en la boca

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Gastronomía: Americana .
Sirve con un vaso de leche para disfrutar
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 500 gramos de fécula de maíz
- 350 gramos de leche condensada
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Preparación
En un bowl mezcla la fécula de maíz y la leche condensada con una espátula o con las manos hasta lograr una masa homogénea.
Termina de amasar sobre el mesón hasta obtener una textura suave y manejable.
Forma bolitas de 40 gramos y ponlas en una lata engrasada o con tapete de silicona.
Haz marcas con un tenedor sobre cada galleta.
Hornea a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos. Deja enfriar y disfruta.
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