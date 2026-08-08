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Galletas caseras con leche condensada que se deshacen en la boca

Hornea a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos para deleitar tu paladar.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
08 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Estas galletas son el antojo ideal para cualquier hora del día.
Estas galletas son el antojo ideal para cualquier hora del día.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Sebalos
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Gastronomía: Americana .

Sirve con un vaso de leche para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 500 gramos de fécula de maíz
  • 350 gramos de leche condensada

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Preparación

En un bowl mezcla la fécula de maíz y la leche condensada con una espátula o con las manos hasta lograr una masa homogénea.

Termina de amasar sobre el mesón hasta obtener una textura suave y manejable.

Forma bolitas de 40 gramos y ponlas en una lata engrasada o con tapete de silicona.

Haz marcas con un tenedor sobre cada galleta.

Hornea a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos. Deja enfriar y disfruta.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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Receta con leche condensada

 

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