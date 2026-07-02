Guacamole exprés: la receta rápida con un toque de Sriracha

El guacamole es una exponente de la gastronomía tradicional mexicana. Foto: Getty Images - Synergee

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Gastronomía: Mexicana . Puedes añadir unas gotas de picante para disfrutar Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 aguacate

1/2 tomate picado

1/2 cebolla picada

2 dientes de ajo rallado

1/2 taza de cilantro picado

Aceite de Oliva

Siracha

Pimienta negra

Sal

Limón

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Preparación

En un bowl, añade el aguacate maduro y aplánalo con un tenedor.

Incorpora el tomate picado, la cebolla, el ajo rallado y el cilantro.

Agrega un chorrito de limón, aceite de oliva y un toque de Sriracha.

Sazona con pimienta negra y sal al gusto.

Mezcla todo muy bien hasta integrar los ingredientes y sirve para disfrutar.

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Un poco de la historia del guacamole

Una receta que tiene su origen gracias a los Aztecas y que se destaca en el mundo de la gastronomía por su alto contenido de nutrientes y el beneficio de su consumo para la salud. Su nombre proviene de la unión entre las palabras ahuacatl” (aguacate) y “molli” (mole o salsa). Varias historias cuentan que en la mitología esta receta fue difundida por toda Mesoamérica y extendida de la mano de conquistadores de la época hacia otras partes del mundo.

Expertos en el tema aseguran que el guacamole se preparaba en sus inicios con aguacate machacado, agua, jugo de limón, tomate y chile, sin embargo, es importante resaltar que la receta ha tenido variaciones importantes, donde se le ha añadido a su elaboración, ingredientes como cebolla, tomate, ajo y pimienta. En su gran mayoría esta crema mexicana es utilizada en platos latinoamericanos para acompañar carnes, papas, tacos, nachos, y los tradicionales asados.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧