Helado de fruta congelada con solo dos ingredientes

Helado de fruta congelada, te recomendamos hacer esta receta con mango, da un resultado más cremoso y consistente que el melón. Foto: Getty Images - Liudmila Chernetska

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Gastronomía: Saludable . Si no te gusta el yogur puedes añadir crema de coco para disfrutar Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1/2 melón, mango, sandía o papaya (bien congelados)

Yogur natural, kumis o crema de coco

Endulzante al gusto (opcional)

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Preparación

Corta la fruta, retira las semillas si es necesario y congélala desde la noche anterior, pero antes de congelarla, haz un pequeño espacio en el centro para agregar el yogur.

Cuando esté completamente congelada, añade el yogur y, con una cuchara, raspa la pulpa hasta obtener una mezcla cremosa con textura de helado.

Disfrútalo tal cual o agrega un poco de tu endulzante favorito si prefieres un toque más dulce.

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