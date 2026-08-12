¿Cómo sembrar el níspero? Estos son los cuidados que necesita

En zonas rurales, todavía hay quienes mastican el látex fresco como una goma natural, y no es raro escuchar que “quien tiene un níspero, tiene un postre en el patio” Foto: Pixabay

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El níspero es una de esas frutas que se reconoce por su sabor dulce y su particular textura, pero que no todos han tenido la oportunidad de ver crecer. Este árbol, común en zonas de clima cálido, puede alcanzar varios metros de altura y producir frutos durante buena parte de su vida.

Cuando se habla del níspero en contextos tropicales de Colombia, se hace referencia a Manilkara zapota, se caracteriza por tener un tronco recto, de corteza áspera y profundamente fisurada, de la que brota un látex blanco, espeso y pegajoso, conocido tradicionalmente como chicle natural.

Su copa es densa y está formada por hojas simples, alargadas y brillantes que le dan un aspecto frondoso. Sus hojas son verdes, sus flores son pequeñas y de color blanco y su fruto tiene una cáscara marrón y áspera. Al abrirlo, aparece una pulpa dulce y ligeramente granulosa, en cuyo interior se encuentran varias semillas negras.

Originario de Mesoamérica y el norte de Sudamérica, este árbol fue cultivado por comunidades indígenas que aprovechaban sus frutos y látex. Con el paso del tiempo, su cultivo se extendió por diferentes regiones tropicales y, en el Caribe colombiano, todavía es común encontrarlo en patios y huertas familiares, donde se mantiene como una fuente de sombra, alimento y tradición.

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¿Cómo plantar un árbol de níspero?

De acuerdo con Universidad de la Florida, la siembra adecuada es uno de los pasos más importantes para establecer exitosamente y poder desarrollar árboles fuertes y productivos. Por lo general, los árboles de níspero de vivero se cultivan en recipientes de 11 litros y deben medir de 0,9 a 1,2 metros del suelo.

Según los expertos, inspeccione el árbol en busca de plagas y enfermedades, y revise el tronco para verificar que no tenga heridas o daños. Seleccione un árbol saludable y riéguelo regularmente como preparación para plantarlo en el suelo.

La Universidad de Florida señala que los árboles de níspero deben plantarse a pleno sol para favorecer su crecimiento y la producción de frutos. Por eso, se debe elegir una zona del patio alejada de otros árboles, edificios, estructuras y líneas eléctricas. Recuerde que los árboles pueden llegar a ser muy grandes si no se podan para contener su tamaño.

Si quiere saber cómo preparar el terreno, qué medidas debe tener el hoyo y qué otros aspectos debe tener en cuenta antes de plantar, puede consultar este paso a paso de La Huerta de El Espectador: ¿Cómo plantar un árbol y qué materiales necesita? Este es el paso a paso

Cuidado de los árboles de nísperos en el patio

Después de la siembra comienzan los cuidados que permitirán que el árbol crezca de manera adecuada. El riego y la fertilización son dos de los aspectos que más atención requieren, en especial durante los primeros años.

Fertilizante

Durante su primer año, la Universidad de Florida recomienda realizar aplicaciones periódicas de un fertilizante para árboles jóvenes que contenga elementos menores y una proporción de nitrógeno proveniente de fuentes orgánicas.

En los ejemplares adultos, las aplicaciones pueden realizarse entre dos y tres veces al año.

Lo importante es evitar aplicar fertilizante en exceso y seguir las indicaciones específicas del producto utilizado.

Riego

Durante las primeras semanas después de la siembra, el árbol necesita un riego más frecuente para ayudar a que sus raíces se establezcan. Los expertos recomiendan regarlo al momento de plantarlo y mantener una frecuencia constante durante los primeros meses.

En épocas secas, los árboles jóvenes necesitarán mayor atención.

Cuando ya están establecidos y tienen varios años, sus necesidades de agua disminuyen y pueden pasar largos periodos sin riego adicional.

Eso sí, evite los excesos y evite mantener el suelo muy húmedo, ya que esto puede afectar las raíces y terminar perjudicando el desarrollo del árbol.

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Cosecha y maduración

El punto óptimo para recogida de la fruta es difícil de determinar, es posible que la fruta inmadura no se ablande durante muchos días, no desarrolle un dulzor y sabor óptimos y contenga bolsas de látex coagulado dentro de la pulpa.

La fruta recogida en su punto óptimo suele madurar en 4 a 10 días, al no saber la madurez de la fruta, se puede esperar hasta que caiga alguna fruta y luego comenzar a cosechar aquellas de tamaño similar.

Otros indicadores son el tamaño del fruto, la pérdida de la caspa y el cambio en el color de la piel de marrón a ámbar.

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