Janaína Torres, la mejor cocinera del mundo de 2024

Chef brasileña nombrada como la mejor chef mujer de 2024 por "The World’s 50 Best Restaurants". Foto: Tomada de IG Janaína Torres

Hablar de Janaína Torres es hacerle un reconocimiento constante a los avances de la culinaria en Latinoamericana. Es una emprendedora innata, hoy en día es una de las propietarias de A Casa do Porco en São Paulo, y se ha desempeñado como sommelier en el Bar da Dona Onça. Además, tiene un kiosco de perros calientes, una tienda de almuerzos y sándwiches y también es amante de los helados, razón por la cual le dio vida a su proyecto Sorveteria, una heladería inspirada en la creatividad y la autenticidad de la mujer que comenzó a los 14 años su vida laboral.

En el año 2023 fue reconocida como la mejor chef de América Latina, según The World’s 50 Best Restaurants, y hoy vuelve a ser noticia por su elección a la mejor cocinera del mundo de 2024 por la misma organización. Las razones que la tienen en la mira del mundo son muchos, pero hay que hacer énfasis en la propuesta que ofrece en su restaurante. La carne de cerdo es la joya de la corona, la presenta en diversos platos y también se apalanca en menús de degustación donde el comensal tiene la posibilidad de probar salchichas artesanales, entre otras delicias que seducen en la mesa.

Por su parte, William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants afirmo que “es un verdadero privilegio anunciar que la incomparable Janaína Torres es nombrada The World’s Best Female Chef 2024. Su contribución a establecer a Brasil como una fuerza líder en el panorama gastronómico mundial no puede subestimarse y sus proyectos filantrópicos resaltan un compromiso continuo con su comunidad. Este premio es un reconocimiento a su talento y su profundo compromiso para impulsar un cambio positivo”.

Elena Reygadas, Leonor Espinosa, Pía León, Daniela Soto Innes, Clara Smith, Ana Ros, Dominique Crenn, Helene Darroze, Helena Rizzo, Nadia Santini o Elena Arzak, también han sido reconocidas con este premio.

Democratizar la cocina ha sido su objetivo desde que abrió A Casa do Porco con su expareja Jefferson Rueda en el 2015. Es una fiel defensora de que la gastronomía debe ser un privilegio para “la mayor cantidad de personas posible, desde comunidades marginadas hasta escolares de la ciudad”. En la pandemia fue una ficha clave para afrontar la crisis de la emergencia sanitaria que atravesaba el mundo, se transformó en la voz de colegas y trabajadores de la hostelería en Brasil para que el gobierno les diera apoyo económico, mientras que amparaba a los más afectados por esta circunstancia.

Hoy en día no solamente trabaja por sus colegas y su oficio, sino que es una de las encargadas de llevar la cocina tradicional de su país como bandera, demostrando que en los fogones se escriben las mejores historias, y que los sabores son los testigos de experiencias que hoy dejan a Brasil un escalón más arriba de los países con más futuro gastronómico.

