No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Jueves festivo para preparar una pizza “dip”

Usa en esta receta, queso crema, orégano, salsa napolitana y ajo en polvo.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
07 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Esta pizza dip puedes hacerla también con jamón, pollo y tomates.
Esta pizza dip puedes hacerla también con jamón, pollo y tomates.
Foto: Getty Images - LauriPatterson
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1,600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

Vínculos relacionados

Lonchera fácil y deliciosa para salir de apuros al almuerzo
Cóctel de camarones con patacones crocantes
Conoce la receta para preparar mango sago

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

Gastronomía: Italiana.

Usa también queso crema

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Pepperoni al gusto
  • 200 gramos de queso crema
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • 1/2 taza de parmesano rallado
  • Especias: albahaca, orégano, ajo en polvo y cebolla en polvo.
  • Sal y pimienta
  • Salsa napolitana al gusto

Preparación

Cortar el pepperoni en tiritas .

Dorar el pepperoni y en una sartén, mezclarlo con el queso crema, las especias y sal pimentar al gusto

Poner sobre el queso una capa de salsa napolitana, luego mozzarella y finalmente queso parmesano.

Llevar al horno o a la air fryer durante 15-20 minutos a 180 °C o hasta que el queso se funda. Disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Pizza

Dip pizza

Receta italiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar