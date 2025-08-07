Jueves festivo para preparar una pizza “dip”

Esta pizza dip puedes hacerla también con jamón, pollo y tomates. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1,600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

Gastronomía: Italiana. Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Porciones: 4. Ingredientes Pepperoni al gusto

200 gramos de queso crema

1 taza de queso mozzarella rallado

1/2 taza de parmesano rallado

Especias: albahaca, orégano, ajo en polvo y cebolla en polvo.

Sal y pimienta

Salsa napolitana al gusto

Preparación

Cortar el pepperoni en tiritas .

Dorar el pepperoni y en una sartén, mezclarlo con el queso crema, las especias y sal pimentar al gusto

Poner sobre el queso una capa de salsa napolitana, luego mozzarella y finalmente queso parmesano.

Llevar al horno o a la air fryer durante 15-20 minutos a 180 °C o hasta que el queso se funda. Disfrutar.

