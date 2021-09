La chef Leonor Espinosa, en el selecto club de los mejores 100 cocineros del mundo

El chef Dabiz Muñoz, de DiverXo, en Madrid, ganó el premio The Best Chef Top100 Award.

“Hoy se han anunciado los resultados de los premios The Best Chef Awards 2021 en una gala de premios en vivo en Ámsterdam. El chef Dabiz Muñoz, de DiverXo, en Madrid, ganó el premio The Best Chef Top100 Award impulsado por Perlage. El chef Björn Frantzén, de Frantzén, en Estocolmo, repite en segundo lugar y se lleva el premio al Mejor Chef votado por Chefs impulsados por Difference Coffee. Para redondear los tres primeros, Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, en San Sebastián, da un gran salto desde su anterior posición 45 en la lista del año pasado, al número 3”.

Así presentó en Amsterdam la lista de los mejores cocineros y cocineras del mundo, donde aparece también una colombiana: Leonor Espinosa, en el puesto 98. “Cada receta encierra una historia de vida. Detrás de cada historia de vida hay un testimonio de una comunidad, un reflejo de una colectividad y el relato de un territorio. La sabiduría de sus prácticas y culturas es la clave para construir un país en donde podamos reconocernos en nuestra diversidad culinaria y celebrar nuestra diversidad humana”, le había dicho a El Espectador en octubre de 2019 cuando había lanzado su libro en el que hacía un viaje a través de las especias, los sabores y la gastronomía colombiana.

Espinosa cuenta que su presencia en la cocina, “como toda mujer del Caribe, es la continuidad de una vivencia de niña. En mi caso, en los fogones de mi abuela cuando dirigía los preparativos diarios de la comida familiar. Sin embargo, aunque la relación cocina-mujer fue inherente en mi formación, el oficio se manifestó en mí en el momento en que decidí retomar las artes plásticas”.