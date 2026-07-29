Lomo saltado con papas fritas jugoso y lleno de sabor

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Gastronomía: Latinoamericana.
Puedes añadir pimentón rojo y verde
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de carne de res, en bastones
- Sal, pimienta y paprika al gusto
- 2 tomates, en cascos
- 1 cucharada de pasta de ajo
- Salsa teriyaki al gusto
- 1 libra de papa
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Preparación
Corta la carne en bastones y sazonar con sal, pimienta y paprika. Mientras tanto alista la papa para fritar.
Calienta la sartén a fuego bien alto para sellar la carne. Reserva.
En la misma sartén, saltea los cascos de tomate y de cebolla. Añade la pasta de ajo y ve fritando la papa.
Regresa la carne, incorpora los cascos de tomate y la salsa teriyaki para saltear. Agrega las papas fritas y mezcla para disfrutar.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
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