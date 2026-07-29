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Lomo saltado con papas fritas jugoso y lleno de sabor

Sirve de inmediato esta preparación para que la carne no pierda sus jugos.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
29 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve este lomo saltado con arroz blanco o una buena ensalada verde.
Sirve este lomo saltado con arroz blanco o una buena ensalada verde.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Paul_Brighton
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Gastronomía: Latinoamericana.

Puedes añadir pimentón rojo y verde

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de carne de res, en bastones
  • Sal, pimienta y paprika al gusto
  • 2 tomates, en cascos
  • 1 cucharada de pasta de ajo
  • Salsa teriyaki al gusto
  • 1 libra de papa

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Preparación

Corta la carne en bastones y sazonar con sal, pimienta y paprika. Mientras tanto alista la papa para fritar.

Calienta la sartén a fuego bien alto para sellar la carne. Reserva.

En la misma sartén, saltea los cascos de tomate y de cebolla. Añade la pasta de ajo y ve fritando la papa.

Regresa la carne, incorpora los cascos de tomate y la salsa teriyaki para saltear. Agrega las papas fritas y mezcla para disfrutar.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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Lomo saltado con papas fritas jugoso y lleno de sabor

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