Aquí está el paso a paso para hacer arepas ocañeras

La arepa ocañera es originaria de Norte de Santander en Colombia y tiene muchas variaciones. Esta es la versión tradicional. Foto: orlando

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Gastronomía: Colombiana . Deja el maíz remojando durante 12 horas Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Maíz blanco

Queso rallado

Mantequilla

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Preparación

Remoja el maíz desde el día anterior. Cocina hasta que esté blando y muélelo hasta obtener una masa.

Amasa hasta que esté suave, forma bolas y aplánalas.

Cocina en un comal o una sartén hasta dorar por ambos lados. Luego pásalas a la parrilla hasta que se inflen. Ábrelas y rellénalas con mantequilla y queso.

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Un poco de la historia de la arepa

Mientras los colombianos y venezolanos discutimos sobre el origen de la arepa, la historia nos dice que esta surgió cuando aún no existía una frontera entre los dos países, en 1442, antes de la llegada de Cristóbal Colon a América. La palabra arepa proviene de la expresión “erepa”. Esta expresión era usada por los miembros de la tribu de los Caribes para nombrar el maíz.

La arepa tradicional es hecha a base de maíz, sin embargo, hoy en día existen de 40 a 43 tipos de arepas, entre ellas la boyacense, la santandereana, la paisa y la de choclo, sea cual sea, estas exponentes de la gastronomía colombiana son tan ricas que siempre te harán pedir más.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧