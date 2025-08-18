No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Lunes festivo de pollo al limón y cilantro

Acompaña con arroz, papas o una ensalada fresca.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
18 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Pollo al limón y cilantro, una receta fácil, rápida, jugosa y llena de sabor.
Pollo al limón y cilantro, una receta fácil, rápida, jugosa y llena de sabor.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años.

Vínculos relacionados

Zipa Burger Fest 2025: fechas, restaurantes y precios
¿Qué hacer para que las papas criollas no se abran al cocinarlas? Trucos fáciles
¿Come fresas y lechugas sin lavar? Esto encontraron en comida fresca de Bogotá

En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Gastronomía: Latinoamericana .

Una verdadera delicia para el paladar

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 2 libras de pechuga de pollo cortado en cuadritos
  • 1/2 taza de aceite de oliva
  • 5 ramitas de cilantro
  • Zumo de un limón y medio
  • Ajo en polvo (al gusto)
  • Pimienta (al gusto)
  • Tomillo al gusto
  • Sal (al gusto)

Preparación

En un tazón, mezcla el aceite de oliva, el cilantro picado, el ajo en polvo, el tomillo, la sal, la pimienta y el jugo de limón.

Cubre el pollo con esta mezcla y deja marinar durante 20 minutos (puedes dejarlo más tiempo para un sabor más intenso).

En una sartén caliente, sofríe el pollo marinado hasta que esté bien dorado por fuera y cocido por dentro.

Una vez cocido, puedes untar un poco más de la mezcla de cilantro y limón sobre el pollo para intensificar el sabor.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Pollo al limón y cilantro

Receta con pollo

Receta con limón

Receta para el almuerzo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar