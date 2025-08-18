Lunes festivo de pollo al limón y cilantro

Pollo al limón y cilantro, una receta fácil, rápida, jugosa y llena de sabor. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años.

En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Gastronomía: Latinoamericana . Una verdadera delicia para el paladar Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 2 libras de pechuga de pollo cortado en cuadritos

1/2 taza de aceite de oliva

5 ramitas de cilantro

Zumo de un limón y medio

Ajo en polvo (al gusto)

Pimienta (al gusto)

Tomillo al gusto

Sal (al gusto)

Preparación

En un tazón, mezcla el aceite de oliva, el cilantro picado, el ajo en polvo, el tomillo, la sal, la pimienta y el jugo de limón.

Cubre el pollo con esta mezcla y deja marinar durante 20 minutos (puedes dejarlo más tiempo para un sabor más intenso).

En una sartén caliente, sofríe el pollo marinado hasta que esté bien dorado por fuera y cocido por dentro.

Una vez cocido, puedes untar un poco más de la mezcla de cilantro y limón sobre el pollo para intensificar el sabor.

