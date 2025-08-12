Zipa Burger Fest 2025: fechas, restaurantes y precios

Zipa Burger Fest 2025 es un festival gastronómico que se lleva a cabo en Zipaquirá e irá hasta el 18 de agosto. Foto: Valeria Boltneva / Pexels

Vuelve a la escena gastronómica la quinta edición del Zipa Burger Fest 2025. El evento de sabor llega con el nombre “El Sabor de Colombia”, una apuesta por destacar los sabores tradicionales y regionales del país a través de uno de los productos más emblemáticos de la comida casual: la hamburguesa.

Del 11 al 18 de agosto, Zipaquirá y varios municipios de Sabana Centro se transformarán en el epicentro del sabor, la creatividad y el emprendimiento gastronómico colombiano, reuniendo a 27 de los mejores restaurantes y hamburgueserías de la región, además de un invitado especial, pionero de las burgers en la ciudad.

“Zipaquirá ha experimentado un notable crecimiento en su escena gastronómica, convirtiéndose en un destino destacado para los amantes de la buena comida. Este auge se debe a la creciente demanda de experiencias culinarias y al esfuerzo de los emprendedores por ofrecer productos de calidad e innovadores. Las hamburguesas, en particular, se han consolidado como uno de los productos más vendidos en la ciudad”, comentó Alejandro Rojas, director y fundador del evento.

Las propuestas gastronómicas con identidad, elaboradas con ingredientes frescos y locales, expondrán en sus creaciones, carnes, verduras, tubérculos, frutas y más, provenientes de pequeños productores campesinos, en una apuesta que tiene como objetivo fortalecer la economía regional, enriqueciendo recetas con sabores autóctonos únicos.

Bajo el concepto “Hecho en Colombia”, cada restaurante participante representará una ciudad del país, inspirándose en su cultura, historia y tradición gastronómica para desarrollar una propuesta única e inédita.

Los asistentes podrán disfrutar de estas creaciones por $20.000, votar por sus favoritas y recorrer una ruta gastronómica cercana y diversa.

Las votaciones se realizarán mediante un formulario web, pero serán tres jurados especializados quienes definirán a los ganadores del Zipa Burger Fest 2025.

Esta edición marcará un hito en la historia del evento, ya que será la última bajo el nombre “Zipa Burger Fest”. A partir de 2026, y debido al crecimiento del festival y la inclusión de nuevos municipios como Nemocón, Tabio, Cota, Chía, Cajicá y Chiquinquirá, el evento pasará a llamarse Burger Mag Col, consolidándose como una plataforma nacional de promoción gastronómica.

En 2024, el evento registró la venta de más de 27.000 hamburguesas entre 17 participantes, generando un impacto económico estimado en más de $500 millones de pesos. Para 2025, con 27 establecimientos inscritos, se proyecta superar las 30.000 hamburguesas vendidas, reafirmando el poder de la gastronomía como motor económico y cultural en la región.

@restaurante_brutal_ (Zipaquirá)

@timmyrestaurant (Cota)

@sandwicheros.co (Chiquinquirá y Zipaquirá)

@laovejayellobo (Chía y Zipaquirá)

@vulgarbistro (Chía y Zipaquirá)

@manosbuenassj (Chía)

@elviejosantana (Zipaquirá)

@elpuercoyelpollobandido (Zipaquirá)

@umocomidacasual (Zipaquirá)

@indirecta.burgers (Zipaquirá)

@mentirosa_rooftop (Zipaquirá)

@lamorellabistro (Cajicá y Zipaquirá)

@don_bigotesmex (Zipaquirá)

@riquiwings_ (Zipaquirá)

@hamburgueseriarusticos (Nemocón)

@bocagrande_scala (Zipaquirá)

@dubaiwings_zipaquira (Zipaquirá)

@harbinrestaurantes (Zipaquirá)

@frikadellburger (Zipaquirá)

@sintenedorburgers (Zipaquirá)

@promesaa (Zipaquirá)

@chimbarepa (Zipaquirá)

@bend.ito_restaurante (Zipaquirá)

@la_bestial.co (Zipaquirá)

@elmastergastropub (Tabio)

@skyburguer_s (Zipaquirá)

🔸 Invitado especial: @laestacionhamburguesa

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧