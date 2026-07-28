Mute santandereano de la abuela auténtico paso a paso

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Gastronomía: Colombiana.
Una receta de tradición rendidora y con mucho sabor
- Tiempo de preparación: 45 minutos.
- Tiempo de cocción: 180 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de costilla de res
- 500 gramos de carne de cerdo
- 1 berenjena (opcional)
- Papa, pelada y picada
- Pasta (conchas o macarrones), tipo rioja
- Guascas al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- 1 pata de res
- 3 tipos de tripa (mondongo)
- 1 taza de garbanzos
- 1 taza de maíz para mute (pelado)
- Cebolla larga picada
- Bicarbonato (para limpiar las tripas)
- 1 auyama
- 1 taza de frijol
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Preparación
En una olla, poner la costilla de res, la carne de cerdo, agua que cubra y cebolla larga picada. Dejar cocinar.
Aparte, pitar (cocinar a presión) los tres tipos de tripa con bicarbonato. Desechar el agua y mezclarlas con el hogao. Reservar.
Pitar la pata de res hasta que esté blandita, picarla menudita y reservar. Agregar su caldo a la olla de res y cerdo.
Añadir los garbanzos y el maíz de mute. Cocinar hasta que el garbanzo esté en su punto.
Incorporar la auyama, el frijol, la berenjena, sal y pimienta. Cocinar hasta que la auyama se disuelva.
Agregar la papa y luego la pasta (conchas o macarrones).
Añadir la pata y las tripas reservadas. Cocinar hasta que todo esté tierno.
Por último, agregar las guascas, cocinar unos minutos más y servir.
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