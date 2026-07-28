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Mute santandereano de la abuela auténtico paso a paso

Usa garbanzos y carne de cerdo para disfrutar esta receta colombiana.

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Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
28 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Mute santandereano, sopa típica colombiana de la región de Santander.
Mute santandereano, sopa típica colombiana de la región de Santander.
Foto: Getty Images - Luis Echeverri Urrea
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Gastronomía: Colombiana.

Una receta de tradición rendidora y con mucho sabor

  • Tiempo de preparación: 45 minutos.
  • Tiempo de cocción: 180 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de costilla de res
  • 500 gramos de carne de cerdo
  • 1 berenjena (opcional)
  • Papa, pelada y picada
  • Pasta (conchas o macarrones), tipo rioja
  • Guascas al gusto
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 pata de res
  • 3 tipos de tripa (mondongo)
  • 1 taza de garbanzos
  • 1 taza de maíz para mute (pelado)
  • Cebolla larga picada
  • Bicarbonato (para limpiar las tripas)
  • 1 auyama
  • 1 taza de frijol

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Preparación

En una olla, poner la costilla de res, la carne de cerdo, agua que cubra y cebolla larga picada. Dejar cocinar.

Aparte, pitar (cocinar a presión) los tres tipos de tripa con bicarbonato. Desechar el agua y mezclarlas con el hogao. Reservar.

Pitar la pata de res hasta que esté blandita, picarla menudita y reservar. Agregar su caldo a la olla de res y cerdo.

Añadir los garbanzos y el maíz de mute. Cocinar hasta que el garbanzo esté en su punto.

Incorporar la auyama, el frijol, la berenjena, sal y pimienta. Cocinar hasta que la auyama se disuelva.

Agregar la papa y luego la pasta (conchas o macarrones).

Añadir la pata y las tripas reservadas. Cocinar hasta que todo esté tierno.

Por último, agregar las guascas, cocinar unos minutos más y servir.

Para destacar: El secreto para un hummus de garbanzos súper cremoso

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

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