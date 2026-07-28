Mute santandereano de la abuela auténtico paso a paso

Mute santandereano, sopa típica colombiana de la región de Santander. Foto: Getty Images - Luis Echeverri Urrea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Colombiana . Una receta de tradición rendidora y con mucho sabor Tiempo de preparación: 45 minutos.

45 minutos. Tiempo de cocción: 180 minutos.

180 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de costilla de res

500 gramos de carne de cerdo

1 berenjena (opcional)

Papa, pelada y picada

Pasta (conchas o macarrones), tipo rioja

Guascas al gusto

Sal y pimienta al gusto

1 pata de res

3 tipos de tripa (mondongo)

1 taza de garbanzos

1 taza de maíz para mute (pelado)

Cebolla larga picada

Bicarbonato (para limpiar las tripas)

1 auyama

1 taza de frijol

No pierdas de vista: ¿Cuál es la diferencia entre atún en agua y atún en aceite y cuál comprar?

Preparación

En una olla, poner la costilla de res, la carne de cerdo, agua que cubra y cebolla larga picada. Dejar cocinar.

Aparte, pitar (cocinar a presión) los tres tipos de tripa con bicarbonato. Desechar el agua y mezclarlas con el hogao. Reservar.

Pitar la pata de res hasta que esté blandita, picarla menudita y reservar. Agregar su caldo a la olla de res y cerdo.

Añadir los garbanzos y el maíz de mute. Cocinar hasta que el garbanzo esté en su punto.

Incorporar la auyama, el frijol, la berenjena, sal y pimienta. Cocinar hasta que la auyama se disuelva.

Agregar la papa y luego la pasta (conchas o macarrones).

Añadir la pata y las tripas reservadas. Cocinar hasta que todo esté tierno.

Por último, agregar las guascas, cocinar unos minutos más y servir.

Para destacar: El secreto para un hummus de garbanzos súper cremoso

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧