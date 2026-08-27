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“Pancakes” de yogur griego, limón y amapola: receta fácil y saludable

Un desayuno esponjoso y rico en proteína. ¡A saborear!

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
27 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Estos pancakes de yogur griego, limón y amapola son ideales para empezar el día de forma nutritiva, son sin azúcar refinada.
Estos pancakes de yogur griego, limón y amapola son ideales para empezar el día de forma nutritiva, son sin azúcar refinada.
Foto: Getty Images/iStockphoto - iuliia_n
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Gastronomía: Americana .

Usa yogur griego natural en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 10.

Ingredientes

  • 300 gramos de yogur griego natural
  • 3 huevos
  • 3 cucharaditas de semillas de amapola
  • 3 cucharaditas de ralladura de limón
  • 3 cucharaditas de extracto de vainilla
  • 4 cucharadas de miel de abejas
  • 90 mililitros de leche
  • 3 cucharadas de jugo de limón fresco
  • 2 cucharadas de endulzante (opcional, si los prefieres más dulces)
  • 180 gramos de harina de trigo
  • 1½ cucharaditas de polvo de hornear
  • 1½ cditas de bicarbonato de sodio

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Preparación

Mezcla el yogur griego, los huevos, vainilla, miel, leche y el jugo de limón.

Incorpora la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, las semillas de amapola y la ralladura de limón. Mezcla solo hasta integrar.

Cocina los pancakes en un sartén antiadherente ligeramente engrasado a fuego medio-bajo. Usa aproximadamente ⅓ de taza de mezcla por pancake. Cuando aparezcan burbujas en la superficie y la base esté dorada, voltéalos y cocina hasta que estén listos.

Sirve con yogur griego, un poco más de miel, ralladura de limón y semillas de amapola.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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