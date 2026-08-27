“Pancakes” de yogur griego, limón y amapola: receta fácil y saludable

Estos pancakes de yogur griego, limón y amapola son ideales para empezar el día de forma nutritiva, son sin azúcar refinada. Foto: Getty Images/iStockphoto - iuliia_n

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Americana . Usa yogur griego natural en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 300 gramos de yogur griego natural

3 huevos

3 cucharaditas de semillas de amapola

3 cucharaditas de ralladura de limón

3 cucharaditas de extracto de vainilla

4 cucharadas de miel de abejas

90 mililitros de leche

3 cucharadas de jugo de limón fresco

2 cucharadas de endulzante (opcional, si los prefieres más dulces)

180 gramos de harina de trigo

1½ cucharaditas de polvo de hornear

1½ cditas de bicarbonato de sodio

No pierdas de vista: Cómo leer la etiqueta del atún y qué tener en cuenta antes de comprarlo

Preparación

Mezcla el yogur griego, los huevos, vainilla, miel, leche y el jugo de limón.

Incorpora la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, las semillas de amapola y la ralladura de limón. Mezcla solo hasta integrar.

Cocina los pancakes en un sartén antiadherente ligeramente engrasado a fuego medio-bajo. Usa aproximadamente ⅓ de taza de mezcla por pancake. Cuando aparezcan burbujas en la superficie y la base esté dorada, voltéalos y cocina hasta que estén listos.

Sirve con yogur griego, un poco más de miel, ralladura de limón y semillas de amapola.

Puede interesarte: ¿Cuál es la diferencia entre crema de leche, nata y media crema y cuál usar en cocina?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧