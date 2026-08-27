“Pancakes” de yogur griego, limón y amapola: receta fácil y saludable

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Gastronomía: Americana .
Usa yogur griego natural en esta preparación
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 10.
Ingredientes
- 300 gramos de yogur griego natural
- 3 huevos
- 3 cucharaditas de semillas de amapola
- 3 cucharaditas de ralladura de limón
- 3 cucharaditas de extracto de vainilla
- 4 cucharadas de miel de abejas
- 90 mililitros de leche
- 3 cucharadas de jugo de limón fresco
- 2 cucharadas de endulzante (opcional, si los prefieres más dulces)
- 180 gramos de harina de trigo
- 1½ cucharaditas de polvo de hornear
- 1½ cditas de bicarbonato de sodio
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Preparación
Mezcla el yogur griego, los huevos, vainilla, miel, leche y el jugo de limón.
Incorpora la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato, las semillas de amapola y la ralladura de limón. Mezcla solo hasta integrar.
Cocina los pancakes en un sartén antiadherente ligeramente engrasado a fuego medio-bajo. Usa aproximadamente ⅓ de taza de mezcla por pancake. Cuando aparezcan burbujas en la superficie y la base esté dorada, voltéalos y cocina hasta que estén listos.
Sirve con yogur griego, un poco más de miel, ralladura de limón y semillas de amapola.
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