Papas rellenas colombianas crocantes

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Gastronomía: Colombiana.
Sirve con ají para disfrutar
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de harina de trigo
- 1 huevo
- 1 cucharadita de paprika
- 1 cucharada de aceite de achiote
- 1 cucharadita de pasta de ajo
- 1 cucharadita de sal
- Agua
Ingredientes para las papas
4 o 5 papas medianas
Aceite de oliva para freír
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Preparación
Prepara el rebozado mezclando la harina, el huevo, la paprika, el aceite de achiote, la pasta de ajo y la sal. Agrega agua poco a poco hasta lograr una mezcla espesa que envuelva bien.
Pela las papas y cocínalas hasta que estén tiernas.
Machácalas y ve formando las papas con las manos.
Pasa cada una por el rebozado y fríelas en el aceite caliente hasta que queden doradas y crocantes.
Sugerencia: si quieres una versión rellena tradicional, puedes formar la papa alrededor de un guiso de carne con hogao antes de rebozar y freír.
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