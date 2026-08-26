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Papas rellenas colombianas crocantes

Cubiertas con un rebozado de paprika, pasta de ajo, aceite de achiote y fritas hasta quedar bien crocantes.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
26 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Papas rellenas, exponente de la gastronomía latinoamericana.
Papas rellenas, exponente de la gastronomía latinoamericana.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Gonzalo Calle Asprilla
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Gastronomía: Colombiana.

Sirve con ají para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 cucharada de aceite de achiote
  • 1 cucharadita de pasta de ajo
  • 1 cucharadita de sal
  • Agua

Ingredientes para las papas

4 o 5 papas medianas

Aceite de oliva para freír

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Preparación

Prepara el rebozado mezclando la harina, el huevo, la paprika, el aceite de achiote, la pasta de ajo y la sal. Agrega agua poco a poco hasta lograr una mezcla espesa que envuelva bien.

Pela las papas y cocínalas hasta que estén tiernas.

Machácalas y ve formando las papas con las manos.

Pasa cada una por el rebozado y fríelas en el aceite caliente hasta que queden doradas y crocantes.

Sugerencia: si quieres una versión rellena tradicional, puedes formar la papa alrededor de un guiso de carne con hogao antes de rebozar y freír.

De interés: ¿Es mejor descongelar las carnes en la nevera, microondas o afuera?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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Gastronomía y recetas

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