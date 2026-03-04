¿Para qué sirve la uchuva y por qué es una fruta importante en Colombia?

Una fruta versátil que también puedes usar para hacer mermelada. Foto: Any Lane / Pexels

A primera vista parece un pequeño farolillo natural: una esfera dorada envuelta en una fina hoja seca que la resguarda como si escondiera un secreto. Así es la uchuva, un fruto que conquista desde lo visual antes incluso de llegar al paladar. Al abrir su delicado cáliz aparece una baya brillante, de color naranja intenso y sabor agridulce, donde la frescura ácida se equilibra con un dulzor tropical.

Conocida también como aguaymanto, esta fruta no solo seduce por su apariencia ni por su versatilidad en la cocina —capaz de transformar un batido, dar carácter a una ensalada o elevar un postre—. Quedarse únicamente en su sabor sería limitarla, porque esta pequeña joya tropical tiene muchos más usos y beneficios que vale la pena descubrir.

¿Qué es la uchuva?

Antes de hablar de sus beneficios, vale la pena entender qué es realmente la uchuva y de dónde proviene. Y es que, conocida también como aguaymanto o uvilla, se conoce científicamente como Physalis peruviana. Es una planta herbácea originaria de los Andes peruanos —de ahí su nombre científico— y pertenece a la familia Solanaceae, la misma del tomate, la papa y el tabaco.

Aunque comparte rasgos con estas especies, su crecimiento es más bien arbustivo. Puede alcanzar entre 1 y 1,6 metros de altura y, con buen manejo, llegar hasta los 2 metros. Sus ramas son extendidas y sus hojas, verdes y suaves, tienen forma ovalada con una ligera apariencia acorazonada.

La parte más importante y popular de esta planta es su fruto, el cual es una baya globosa de color naranja amarillento, de aproximadamente 1,2 a 2 centímetros de diámetro. Está envuelto por una especie de “cápsula” o vesícula que proviene del cáliz de la flor, esa característica hoja inflada que la protege y que la hace inconfundible. Por dentro, su estructura recuerda a la de un tomate cherry, con pequeñas semillas distribuidas en una pulpa jugosa.

La uchuva se ha consolidado como una de las frutas exóticas más dinámicas dentro de la oferta exportadora colombiana. En 2024, el país —principal productor y exportador mundial— alcanzó ventas externas por USD 43,5 millones, lo que representó un crecimiento del 9,4 % frente a 2023, según cifras de la Dian con análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

Más allá de los números, este crecimiento tiene un impacto directo en el campo colombiano. A nivel nacional, Cundinamarca lidera la producción, seguido por Boyacá y Antioquia, territorios donde el clima andino y las condiciones del suelo favorecen su cultivo. En estas regiones, la uchuva no solo es una fruta de exportación: es una fuente de empleo y sustento para miles de familias campesinas que encuentran en su siembra, cosecha y comercialización una oportunidad de desarrollo económico.

¿Para qué sirve la uchuva?

La popularidad de la uchuva no se explica solo por su sabor agridulce y su versatilidad en la cocina. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, esta fruta posee propiedades que tradicionalmente se han asociado con distintos beneficios para el organismo.

Entre los usos más mencionados se encuentran sus efectos diuréticos, que favorecen la eliminación de líquidos, y su aporte a la purificación de la sangre. También se le atribuyen beneficios para aliviar afecciones bucofaríngeas y para el bienestar del nervio óptico. En la medicina tradicional, incluso sus hojas se han utilizado en casos de molestias renales.

Desde el punto de vista nutricional, la uchuva destaca por su contenido de vitaminas A, B y C, además de minerales como hierro, fósforo, potasio y zinc. Este último contribuye a la regulación de la expresión genética, mientras que la vitamina E cumple una función antioxidante, ayudando a combatir el daño celular.

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) señala que esta fruta concentra una alta cantidad de vitamina C, lo que favorece el fortalecimiento del sistema inmunológico y puede contribuir en procesos respiratorios y alérgicos. Además, se destaca por su alto contenido de antioxidantes, asociados con la reducción del estrés oxidativo, el apoyo en el control de la hipertensión y la estabilización de los niveles de glucosa en sangre.

Por ello, suele recomendarse como parte de una alimentación equilibrada, incluso en personas con diabetes, siempre bajo orientación profesional.

Además:

Puede contribuir al fortalecimiento de músculos y huesos gracias a minerales como el potasio y el fósforo.

Sus flavonoides se relacionan con efectos antiinflamatorios y relajantes naturales.

¿Cómo se consume?

La uchuva puede comerse fresca como snack, añadirse a ensaladas, prepararse en mermeladas, yogures, batidos, jaleas o postres, e incluso conservarse en almíbar. Su versatilidad culinaria es tan amplia como su perfil nutricional.

